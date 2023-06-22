Мотивация ВСУ снижается – украинский десантник

Украинское общество должно готовиться к тому, что никто не избежит отправки на фронт.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Киеврады, десантник ВСУ, националист Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивация тех, кто попадает в армию с каждым месяцем меньше и меньше. С этим нужно что-то делать. Какая-то должна проходить государственная информационная кампания. Какие-то дополнительные поощрительные мероприятия для того, чтобы люди были более мотивированы идти на фронт. К сожалению, у нас с этим есть проблемы, это нужно откровенно признавать, что-то с этим делать, потому что мы теряем потенциал военнослужащих», – сказал военный.

«Ну и естественно кто-то должен приходить на смену тех, кто там стоит более года, уже скоро будет полтора года некоторые. И люди не железобетонные, они тоже имеют право на передышку и отдых. Это как раз задача и обязательство тех, кто сейчас в тылу, и я не перестану настаивать на том, что готовьтесь. Если вы думаете, что вас это минует – не минует. Делайте зарядку, занимайтесь, ходите на какие-то курсы такмеда – это всё вам пригодится однозначно», – призвал Погребиский.