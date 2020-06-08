08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина, Цензура
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«Мова – это наша вышиванка и прапор» – украинский певец


На Украине проблем с русским языком никаких нет, но все дети должны разговаривать исключительно на «мове».

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский певец из группы «Без обмежень» (без ограничений – ред.), русофоб Сергей Танчинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие штуки, как запрет доступа до социальных сетей страны-агрессора, это очень верно, это уже подписанный, по-моему, законопроект. Такие шаги чрезвычайно нужны», – заявил Танчинец.

«Квоты сыграли на руку украинским артистам?» – спросила украинская пропагандистка Янина Соколова.

«Квоты животворящие, я их называю, – ответил певец. – Квоты – это очень крутая идея и очень хорошо, что их продавили. Я также выходил под Верховную раду петь песни, когда там люди собирались перед подписанием. Это очень круто, и нет в мире цивилизованной страны, по крайней мере, во Франции, в Германии, Италии это есть, это абсолютно правильно.

Это как делать въездную пошлину на пшеницу или сахар. Раз мы его производим свой, то вводим въездную пошлину на импорт, и он становится экономически нерентабельным и покупается свой. Типа, защита своего рынка».

При этом, по его словам, национальная идентичность – это поддержка всех здравых мнений, которые «висят в воздухе» в стране последние шесть лет после майдана.

«Страна – Украина независимая, суверенная, Крым украинский, Донбасс надо вернуть, украинский язык должен быть в приоритете, русский должен быть, но на уровне нацменьшинств. Это, мне кажется, в головах у 95 процентов моих знакомых… Язык – это штука, которая нас идентифицирует, это наша вышиванка. Это наш флаг, если хотите. Это то, что нас отличает от других наций на этой планете…

У меня нет проблем с русским языком. Я считаю, что у нас с русским языком проблем нет, есть проблемы с российской агрессией. Но, все-таки, хочется, чтобы наши дети разговаривали по-украински», – добавил русофоб.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Танчинец вместе с Олегом Скрипкой и другими артистами совместно с оркестром Почетного караула Киевского отдельного полка президента Украины им. Богдана Хмельницкого записали для ВСУ новый гимн, который, по сути, являлся гимном ОУН «Марш украинских националистов».

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