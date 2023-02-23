Мовные клубы в Одессе: «Уроды, лунатики и дефективные»

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Какую мовную инициативу по зомбированию ни возьми, а получается терапевтическая группа из «Пролетая над гнездом кукушки» глазами Макмерфи: «Ну, как дела, уроды, лунатики и дефективные?».

Вот и в Одессе в честь «Дня рідної мови» (ч-е-е-го?) собрался целый форум, дабы обсудить внедрение в массы «мовных клубов».

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Ну, количество пациентов, простите слушателей, вы сами можете наблюдать на фото. А коллективную сестру Рэтчед представляла уполномоченная по вопросам защиты государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк, любительница похихикать на тему «Нарушителей мовного закона не жгут и не расстреливают, пусть скажут спасибо».

«Я в полной мере испытала на себе все «прелести» русской языковой пропаганды. Все годы независимости враг педалировал эту тему, постоянно подчеркивал якобы неестественность украинского языка в Одессе, продвигал имперские нарративы, поэтому сегодня наша задача — бороться с последствиями этой политики», — сказала мовная гестаповка.

Ну а мовный рейхсканцлер Тарас Креминь кивнул ей из монитора по видеосвязи из Киева (в «День рідної мови» он именно Одессу «спасал»), и по-отечески наставил:

«Не забывайте там об историко-топонимических комиссиях, вы должны быть в них представлены. Именно вы хорошо знаете, где и какие названия нужно убрать, а кого из наших современных героев увековечить».

Да куда уж еще больше быть представленными в комиссиях, если почти три сотни улиц ждут переименования по причине их русской этимологии. Впрочем, глядя на «светлые» лица участников форума, они точно «хорошо знают», как этот список еще расширить.

«На юге Одесщины люди все больше осознают необходимость владения государственным языком», — поделилась радостью чиновница областного департамента культуры, религий и национальностей Ярослава Резникова.

А как иллюстрацию (или фрагмент из упомянутого «кукушкиного гнезда») к данному заявлению, можно смело привести опыт ее коллеги из Болграда, воспетый в агитационном ролике, транслируемом местным ТВ в рамках «лагидной» украинизации.

Итак, на протяжении 15-ти минут нам показывают некую Оксану Килафли, сотрудницу болградской мэрии, которая раз десять за ролик самокритично произносит «я сэлючка». Она рассказывает, что 25 лет назад приехала в Болград Одесской области, где преимущественно живут этнические болгары и гагаузы, которые, к слову, до последнего боролись за памятник Ленину, переделав его в виноградаря.

Приехала — ой, рояль в кустах — из села под Ивано-Франковском, и жалуется:

«Тут не разговаривали по-украински вообще, только по-русски, чтобы понимать друг друга»…

Вот это поворот.

И бедная Оксана приспособилась, перешла на «мову агрессора», чтобы и ее понимали нормальные люди, но после 14-го года «жiночку» осенило:

«Мой муж в АТО воюет, а я на русском языке разговариваю! И в секунду перешла на украинский».

Жалуется, как окружающие ее не поняли, крутили у виска пальцем, и тут в 22-м такой карт-бланш — Оксана организовала клуб по изучению украинского языка. Теперь рассказывает о своих подопечных:

«Они понимают мову, но что-то на ней сказать — им стыдно». Палятся… Всегда говорю, как же сами палятся!

Из участников клуба зрителям явили школьника (понятно, у него экзамены по мове), еще одну женщину, сходу заявившую «я зи Львова, а сюды прыизджаю» и журналиста местных «вестей с виноградника», который сказал, что хочет разговаривать на мове, но «украиноязычного круга общения нет». Представляете — это у журналиста!

А если украиноязычного круга общения нет, то что? Правильно, его надо придумать, чтобы доложить мовному омбудсмену. И пока такие клубы работают… Как альтернатива закрытым дуркам.