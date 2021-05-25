Может возникнуть новый «Карибский кризис» – воронежским студентам рассказали о конфликте США и РФ

25.05.2021, Воронеж, Владимир Гладков

Новости Украины

Три десятилетия назад, в период перестройки и распада Советского Союза, московская дипломатия была крайне наивной и непрофессиональной – в Кремле верили на слово всем обещаниям Запада, которые в дальнейшем оказывались откровенным обманом.

Об этом во время встречи со студентами на факультете международных отношений ВГУ рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе лекции-дискуссии обсуждалась подрывная работа Запада против России, магистральные направления которой в своих докладах разрабатывает тесно связанная с силовыми ведомствами США американская Rand Corporation.

«Насколько наивной была российская дипломатия в начале девяностых годов! Ведь когда распадался СССР, расчёт был на то, что Россия, как поставщик энергоресурсов и влиятельное государство, будет вписана в мировую архитектуру безопасности.

Россия пошла на сотрудничество с американцами во всех сферах, вплоть до обмена разведывательной информацией. Россия поддерживала американское мероприятие в начале девяностых годов в Персидском заливе. Велись переговоры и была попытка выстроить доверительные отношения. В конце восьмидесятых годов, когда шел процесс объединения Германии, Горбачёв это приветствовал, разные западные политики высокого уровня давали гарантии относительно того, что, во-первых, на территории Восточной Германии не будут размещаться американские военные объекты, и, во-вторых, НАТО не будет расширяться на восток», – сказал он.

Однако все обещания и «гарантии» Запада не продержались и десяти лет – в США начали расширение НАТО на восток и заявили, что в Североатлантический альянс может в будущем войти даже Украина.

«Все эти гарантии и записи бесед есть в архивах российского МИД. Ошибкой было то, что не было подписано официального документа, предполагающего определённые обязательства, хотя я убеждён, что они бы и их нарушили. Потому что один из принципов американской политики проистекает из менталитета их элиты – это мессианство – «я делаю, потому что я могу», право сильного. Так вот, суть в том, что были даны эти гарантии, а уже с середины девяностых годов пошло расширение НАТО на восток. Россия попыталась воздействовать на американских партнёров, но вместе с тем уже в 1996 году госсекретарь США Уоррен Кристофер выступил в Праге и сделал ряд программных заявлений – странам Центральной Европы угрожает опасность (непонятно от кого, потому что ельцинская Россия вполняла все инструкции Запада), и переговоры о расширении НАТО будут идти непрерывно и членом НАТО может быть Украина», – сказал он.

В свою очередь, один из слушавших лекцию студентов выразил мнение, что твердолобость Запада и ситуация вокруг Украины могут быть чреваты возникновением нового «Карибского кризиса».

«На данный момент мы можем наблюдать, что американские и российские интересы часто конфликтуют по разным направлениям – как экономическим, так и геополитическим. И то, что Украина всеми правдами и неправдами стремится вступить в НАТО – это большая угроза для национальной безопасности России, потому что мы можем вспомнить Карибский кризис, который также возник в результате размещения ракет средней дальности в Турции. То есть, здесь можно расценивать отноения как весьма натянутые. И то, что Америка весьма твердолоба в достижении своих интересов – это тоже сыграло с ними злую шутку в событиях того же Карибского кризиса», – отметил молодой человек.