«Можно было избежать»: киевский эксперт признал, что войну начала Украина

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Вина за начало кровопролития в 2014 году лежит на постмайданной украинской власти, которая не захотела искать компромиссов с восточным регионом.

Об этом в своём блоге заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вина за АТО, которая антитеррористическая операция началась в апреле 2014 года, она лежит на украинских политиках, которые решили таким образом, без переговоров, без попыток мирным путем урегулировать вопросы, начали операцию, которая должна была, по их мнению, нейтрализовать определенное настроение на Донбассе. Я напомню, что как раз шла подготовка к президентским выборам. И для многих в Киеве, в том числе для представителей команды Порошенко, ситуация на Донбассе была такой себе достаточно неоднозначной. Они не могли понять, каким образом может решиться ситуация с голосами Донбасса. Начало антитеррористической операции фактически выводило Донбасс из электоральной игры», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что Киев имел возможность сразу решить всё мирно, но применил силу против своих же граждан. А российские добровольцы появились уже позже.