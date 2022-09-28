Муфтий Крыма призвал молиться за ушедших на фронт и проклял Чубарова с компанией

Новости Украины

Разговоры о массовом выезде крымских татар за границу во избежание мобилизации ведутся специально, чтобы нагнать панику и раздуть распри в крымском сообществе.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал муфтий Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев.

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«Знаете, у этих шовинистов именно такие методы работы. Они умеют действовать только так, больше ничего не умеют. Но сегодня народ должен быть очень внимательным. Разговоры об уехавших мусульманах, не мусульманах – ведутся специально, чтобы напугать людей. Но так делать нельзя, – отметил муфтий. – Те, кто ведёт политику шовинизма, русский это или крымский татарин, разницы нет, пусть знают: наступит день, когда с них за всё спросят. Конечно, то, что они раздувают распри в крымском сообществе, где очень много национальностей, – это их коварная работа. Но за это придётся ответить. Поэтому людям не надо обращать на это внимание. Какой бы религии или национальности эти люди ни были, на каком бы языке они ни говорили, это их подлая работа. Раздувать конфликты между людьми, нациями. Но мы не должны обращать на них внимания. Мы должны сохранить те отношения и связи, которые построили в Крыму за восемь лет».

По словам священнослужителя, представители крымских татар не могут занять отдельную позицию, тогда как все остальные крымчане поддерживают президента РФ и главу Крыма.

«Мы идём вместе со всеми и соглашаемся с теми решениями, которые принимает наш президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня наш глава Сергей Валерьевич Аксёнов обращается ко всем и говорит: он делает всё, что в его силах, чтобы никто не переживал, помощь будет оказана всем, никого не забудут. Но если сегодня мы – крымско-татарский народ – скажем, что мы не со всеми, что мы отдельно, то пусть все знают: у нас тут жизни не будет, наступит совсем другое время. Поэтому, прежде чем что-то сделать, нам нужно раз десять подумать, а потом действовать», – подчеркнул Аблаев.

«Если говорить откровенно о столкновениях, которые там проходят, это всё ради Крыма, можно сказать, крымское сражение. Потому что всё началось после 2014 года. Мы это хорошо понимаем. И сегодня за всех солдат, которые уходят из Крыма, будем молиться, чтобы они живыми и невредимыми вернулись к родителям, дедушкам-бабушкам. Пусть Аллах позволит им снова обнять своих детей. Пусть они тоже молятся, и мы за них днём и ночью будем просить Аллаха. Будем молиться во всех наших мечетях. Самая большая сила, которая есть у нас, – это молитва», — заключил муфтий мусульман Крыма.

Ранее с призывом покинуть Крым во избежание мобилизации к крымским татарам обратился лидер признанного экстремисткой организацией меджлиса Рефат Чубаров. В заявлении меджлиса утверждалось, что целью мобилизации является геноцид крымско-татарского народа, поскольку 80-90% мобилизованных составляют именно крымские татары. Сейчас на страницах Чубарова разгоняется истерика по поводу критической ситуации на границе, которую не могут пересечь жители Крыма, спасаясь от мобилизации.

По словам Чубарова, наиболее катастрофическая ситуация на российско-грузинской границе, где грузинская сторона не впускает жителей Крыма по «формальным причинам». Жёсткие требования к крымчанам со стороны миграционных служб Латвии, Литвы, Польши не позволяют получить право на въезд в эти страны. Уровень проблем не позволяет справиться с ними дипломатическим ведомствам, поэтому Чубаров настаивает на вмешательстве правительств Украины и вышеуказанных стран. Пока же беглецам из Крыма придется жить в своих автомобилях возле пограничных пунктов пропуска.