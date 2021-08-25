Муратов: «Ошметки пафоса не смогли прикрыть срам Украины на параде»

25.08.2021 08:38 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Безосновательное бахвальство и едва прикрытое убожество продемонстрировали украинские власти в ходе празднования 30-й годовщины независимости страны.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Исполненная лицемерия речь президента показала все те же метания в поисках самоидентичности украинской нации, которой вне общего контекста Большой России быть не может, да и никогда не было. Казалось, что вот-вот заговорит он о «великих украх», выкопавших Черное море, и Галиции, давшей названия галлам, библейской Галилее и, наверное, даже Галилео Галилею.

Зеленский много и цинично врал о единстве Украины, которого не существует по определению в стране, ставшей на ущербный путь доминирования титульной нации, навязанной украинизации, борьбы с инакомыслием, дискриминации и попрания прав и свобод граждан.

Равным образом бессмысленно было пытаться приписывать Украине достижения многих поколений, которые на деле ковались совместными усилиями миллионов людей, проживавших в разных концах нашей огромной Родины. Что получил Киев от разрыва этих связей, наглядно демонстрирует тот упадок в экономике и социальной сфере, который продолжает усугубляться, раз за разом пробивая дно.

Это же наглядно показал парад. Слегка модернизированная военная техника, доставшаяся в наследие от советской эпохи и недоделки украинского оборонпрома, нещадно разграбленного и приведенного в убогое состояние коррупционерами, повсеместно проникшими во все закоулки власти. Вот, что сегодня пытался преподнести Киев как «самую боеспособную армию в Европе».

А чего стоит наигранный эпизод с девочкой, которая дарит цветы убийцам, ежедневно обстреливающим Донбасс, тем, кто повинен в смерти ее сверстников и тысяч мирных жителей. А скупая слеза и гримасы президента, который отдает на это приказы, подписывает законы, по которым гражданское население подлежит интернированию, прохождению через позор переходного правосудия и бремя фактического бесправия…

Впрочем, имеющий глаза да увидит! Ошметки пафоса не в силах прикрыть срам тех, кто на самом деле предал народ Украины и довел его до убогого состояния прислуги на пиру западных бенефициаров, местных олигархов и радикальных националистов. Вот к чему пришла Украина за 30 лет разрыва с Большой Россией!

Но блудная дочь однажды вернется в свое цивилизационное лоно, когда бывшие «друзья» оставят ее на обочине истории, а терпение народа будет окончательно исчерпано, потому что иначе быть не может, правда должна восторжествовать!