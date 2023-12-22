Иноагент Муратов расстроен, что Запад пасует перед Путиным

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Нобелевский лауреат-иноагент, бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что Россия не имеет права говорить о создании нового мирового порядка, поскольку ее политики рядом не стояли с «великими» в прошлом Михаилом Горбачевым, Рональдом Рейганом и Вилли Брантом.

Об этом он заявил сегодня на своей лекции в университете Бонна (Германия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Женевские соглашения и хельсинскую декларацию положите на стол, а не создавайте свой новый мировой порядок. Кто вы такие рядом с великими политиками, которые думали не о себе, а о жизни на планете», – заявил иноагент.

Он обрушился с критикой на европейских политиков, которые позволяют президенту РФ Владимиру Путину сохранять претензии на переустройство мира.

«Владимир Путин верен, что он выиграет в гляделки у Европы и не моргнет. А здесь, по-моему, моргают. У Путина есть уверенность в том, что лицемерие многих политиков ему на руку. Путин же не Бахмут завоевывает. Он строит свой мир, новый мировой порядок. И он видит, что очень многие западные ценности, на самом деле, никакие не ценности. Как он может в них верить, когда ключевые посты в крупнейших российских энергетических компаниях и корпорациях вплоть до начала СВО занимали европейские политики, ушедшие в отставку», – сказал Муратов.