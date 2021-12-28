Муратов: Украина превратилась в фашистскую галерею

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Новости Украины

Героизация фашистов в постмайданной Украине находится на государственном уровне. Мемориалы героям, спасшим страну, помпезно сносятся, и поражённая западной «демократией» страна обрастает позорными памятниками, окончательно превращая страну в террористическую группировку.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Запачкался «коричневой чумой» Харьков, где в Молодёжном парке открыли восстановленный памятник коллаборационистам УПА. Харьковскую молодёжь воспитывают на антипримере пособников Гитлера.

К тому же во Львове и Тернополе и вовсе установлены памятники нацисту Бандере. Украина превращается фашистскую галерею. Собственно, в украинской столице в обозримом будущем может появиться так называемый «пантеон героев», где «героями» будут представлены душегубы.

Уже под серьёзную охрану украинские полицаи взяли тернопольский и львовский памятники Бандере. Эти позорные для страны куски гранита украинские жители, несогласные с фашистским курсом страны, часто «разукрашивали» яйцами и обливали краской. За такое посягательство на украинское «святое» некоторым «надругателям» грозит приличное наказание – от четырёх до семи лет лишения свободы. Тем временем, истинные преступники, воры и убийцы получают в «незалежной» статус «героя».

Говоря о так называемом «пантеоне героев» в Киеве, наци хотят перезахоронить там Бандеру, Петлюру, Коновальца, Мельника и других убийц. Пока этому противятся родственники того же Бандеры, которые уплатили 3 тысячи евро за продолжение аренды места на мюнхенском кладбище еще на 50 лет. Внук Степана Бандеры предлагает, чтобы вначале в европейской «державе» построили пантеон славы УПА. Складывается впечатление, что коррумпированная Большая стройка Зеленского вскоре перерастёт в большое строительство пантеонов бесславия.

Очевидно, что среди украинского населения противников героизации бандеровщины – большинство. Даже на Галичине преобладающая часть жителей не являются фанатами Бандеры. Но это большинство, во-первых, запугано радикальным меньшинством, а во-вторых, уверено, что никаких последствий для них подмена исторических ценностей не вызовет. Но, увы, люди заблуждаются. Сегодня они не сопротивляются активизировавшимся фашистским процессам, а завтра с их близкими последователи нацистской идеологии начнут творить зверства.

Что и говорить, если украинские дети взращиваются оккупационными политиками, так сказать, «на убой». И, если не зарубить на корню бандеровский питомник, то украинскую детвору радикалы и потакающие им чиновники превратят в смертников.