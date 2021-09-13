Муратов: Зеленский ведет дряхлый автобус «Украина» в пропасть

13.09.2021 09:58 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит не совсем адекватным и психически здоровым.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов

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Кто, как не украинцы знают цену всем прогибам Зе-пРезидента перед американскими хозяевами. За американский «престиж» Зеленского нищее украинское население заплатит сполна – минимум полмиллиона бюджетных гривен, которые могли бы быть применены в качестве повышения пенсий или выплаты миллиардной задолженности шахтёрам, не говоря о поддержании реального сектора экономики. Впрочем, о какой экономике идёт речь, если в стране победившего майдана экономика рухнула…

Но какое дело Зе до простых граждан Украины, когда американские партнёры «попросили» его принять афганских беженцев, которых Америка буквально бросила на произвол судьбы? Новость о том, что министерство внутренних дел Украины обратилось к украинскому правительству с просьбой выделить более пятисот миллионов гривен для содержания беженцев из Афганистана, вновь шокировала украинское население. Ведь, средства для содержания беженцев будут изыматься из налогов бедных украинцев, а не из финансовой помощи Америки, – что было бы закономерным.

Ещё буквально на 30-летии «незалежности» Украины преЗЕдент плакал от любви к людям и уверял, что сделает всё для их процветания. Но вместо процветания жителям оставшейся части Украины вновь придётся потуже затянуть пояса. На первом месте у «слуг народа», как всегда, не народ, а услужливость перед хозяевами.

На Украине, вместо строительства детских площадок, подготовки к отопительному сезону, ремонту домов, займутся обустройством быта для порядка пяти тысяч беженцев. В местах размещения беженцев сделают капремонт, который оценивается «незалежными» властями в 100 миллионов гривен. На каждого из пяти тысяч афганцев, принятых Украиной и брошенных США, «богатая» «цеЕвропа» ежегодно планирует выделять по 100 тысяч гривен. Щедро.

Учитывая, что после начала оккупационными украинскими властями войны против Донбасса, на помощь донецким беженцам постмайданное украинское государство позволило себе выделить из госбюджета не более двух тысяч гривен в год. А чтобы получить даже эти гроши, людям приходилось пройти девять кругов бюрократического ада.

Как бы ни пытался Зеленский угодить своим заокеанским хозяевам, те продолжают ни во что не ставить пРезидента Украины. Более того, они позволяют себе публичные унижения «слуги». Так, американский телеканал C-SPAN в текстовой подводке окрестил Зе Владимиром Левински, проведя аналогию между Зе-президентом и небезызвестной Моникой Левински. Вероятно, методы достижения американской цели у Зе и Моники схожи.

Даже откровенные унижения Зеленского Америкой не дают оснований украинскому пРезиденту бросить предательское дело по уничтожению Украины. Он продолжает наращивать в стране тему войны «незалежной» с Россией, в то время как ВФУ увеличили количество обстрелов Донбасса. И здесь возникает закономерный вопрос: есть ли у Зе, как украинского «керманыча», справка от психиатра и нарколога о том, что он здоров и может управлять ветхим автобусом под названием «Украина»? Потому как, мыслится, что Зе-психопат-водитель везёт автобус, заполненный миллионами украинцев, в пропасть.