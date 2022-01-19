Муратов: Зеленского толкают на грузинский сценарий

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Новости Украины

«Неожиданный» визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – это проверка готовности Киева перед очередными антироссийскими провокациями, которые давно спланированы Западом.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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После посещения украинской столицы Блинкен отправится в Германию и Швейцарию – «предотвращать угрозу российского вторжения или любую другую эскалацию со стороны РФ». Но самая главная встреча для американского госсекретаря должна состояться 21 января в Женеве – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Именно на женевских переговорах американские «партнёры» усилят попытки козырять угрозами и шантажом в адрес российской стороны.

Учитывая многолетнюю американскую политику доминирования, вполне объяснимо, что США и их партнёры усиливают истерию относительно «российской агрессии», на фоне чего доукомплектовывают «незалежную» вооружением.

Здесь стоит хорошо понимать нюанс происходящих событий: если коллективный Запад так настойчиво трубит о «вторжении РФ на Украину», это значит, что нападёт именно Украина – на Донбасс, с перспективой распространения провокаций на российскую территорию. Подготовка к такому нападению «незалежной» видна невооружённым глазом.

Собственно, ни украинские вассалы, ни их западные сюзерены уже даже не скрывают о снабжении Украины военной техникой и оружием, чего только стоят видеоотчёты украинского Минобороны о разгрузке военных посылок из Британии.

В свете происходящих событий логику американцев понять достаточно просто. Америка действует в отношении России по грузинскому «шаблону». Давайте вспомним, как 2008 году, во время открытия летней Олимпиады в Китае США дали команду Саакашвили бомбить Цхинвали. Вполне прогнозируемо, что в 2022 году – к началу зимних Олимпийских игр в Пекине – «звёздно-полосатые партнёры» прикажут Зеленскому начать широкомасштабное военное наступление на Донбасс.

В этой связи, указывая целью своего визита на Украину якобы «поддержку Киева в условиях нарастающей эскалации», Блинкен проверяет полную боевую готовность в «незалежной» и раздаёт контрольные указания украинским чиновникам.