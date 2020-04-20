Мусульманам Боснии и Герцеговины навязывают однополые браки. Сербов пока не трогают

20.04.2020, Москва, Елена Острякова

Правительство Боснии (мусульманский энтитет в составе Боснии и Герцеговины) назначило рабочую группу для разработки законопроекта, который будет регулировать права однополых пар.

Об этом сообщает BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект будет разработан по просьбе министерства внутренних дел Боснии и Герцеговины. Примечательно, что федеративное правительство не решилось выдвинуть аналогичные требования к сербскому энтитету Республике Сербской.

Председатель межведомственной рабочей группы Сеад Лисак заявил, что рабочая группа проведет свою первую сессию в апреле и встретится с организациями гражданского общества, занимающимися вопросами, касающимися однополых пар в преимущественно.

Однополые партнерства в Боснии не признаются юридически ни в одном из ее образований. Участники ЛГБТ-мероприятий постоянно жалуются на жестокое обращение и насилие.

Таким образом Евросоюз продолжает навязывать мусульманской стране свои сомнительные ценности. Несмотря на негативное общественное мнение, в сентябре прошлого года в Сараево прошел первый так называемый «Марш гордости», то есть гей-парад. Для этого полиции пришлось принять беспрецедентные меры безопасности.

На 2022 год намечено проведение всеевропейского гей-парада в Сараево.