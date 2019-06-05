05.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Муждабаев: Часть беглых крымских русофобов – мерзавцы

Из Крыма на Украину бежали наиболее «свидомые» жители полуострова, многие из которых в последствии приняли участие в карательной операции на Донбассе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший российский либеральный журналист, меджлисовец Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, пропагандист пожаловался, что есть среди «свидомых» и те, кто ненавидят меджлисовцев.

«Я уважаю переселенцев из Крыма. Большинство из них прекрасные люди.

Есть среди переселенцев из Крыма и мерзавцы, которые случайно, на мой взгляд, по эту сторону баррикад оказались, которые ненавидят крымских татар, просто им там в русском мире в какое-то время места не нашлось и они тут разрушают Украину изнутри, сея рознь к крымским татарам.

Они всосали ее с советской пропагандой и продолжают солить крымским татарам здесь, клевету распространяют. Но я считаю их агентами ФСБ…

Основная масса переселенцев из Крыма, украинцы – это вот такие люди, есть и украиноязычные, и русскоязычные, но люди хорошие, искренние. Ветераны АТО, я многих знаю», – хвалится Муждабаев.

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