Мы бессильны против Черноморского флота – украинская военная аналитика

27.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Черноморский флот Российской Федерации имеет количественное и качественное преимущество над украинскими ВМС.

Об этом говорится в статье украинского военного журнала Defence Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его преимущество в управляемом ракетном оружии морского, воздушного и наземного базирования позволяет ему поражать морские и береговые цели на всю глубину территории Украины без входа в зону поражения огневых средств вооруженных сил Украины, и беспрепятственно осуществлять маневр силами и огнем с возможностью наращивать усилия на определенных направлениях.

Вместе с тем Черноморский флот в рамках подготовительных действий по проведению против Украины военной операции способен обеспечить переброску морем ДРГ и проведение высадки морского десанта на побережье материковой Украины после нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по важным объектам вооруженных сил Украины и критической инфраструктуры», – говорится в статье.

Такой анализ расстроил экс-участника карательной операции против Донбасса Анатолия Виногродского.

«Наткнулся на статью с интригующим названием. Прочитал. Отвечаю: на резиновых лодках и на лодочках рошенки, вице и контрадмиралы могут голыми задницами запугать врага», – написал Виногродский в своем блоге..