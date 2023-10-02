«Мы должны закрыть рот»: романтический период Украины и Запада завершился – Бортник

Анатолий Лапин .  
02.10.2023 18:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Процессы, которые происходят на Западе в отношении Украины, как то – неудачный визит президента Зеленского в США, скандал с Польшей и победа на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо, негативно относящегося к Украине – все это свидетельство того, что период романтических отношений Запада и Киева завершился.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Процессы, которые происходят на Западе в отношении Украины, как то – неудачный визит президента...

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«Победа Фицо, как и настроения в Польше, как и настроения в США – нам показывают, что меняется общественное сознание. Период романтических отношений между Украиной и нашими западными союзниками уже прошел, и сейчас мы вступаем в период брака по расчету. Нам необходимо будет постоянно убеждать наших западных союзников и их общества в отношении того, что они должны поддерживать Украину – финансово, политически, в военном плане.

Главное, что им поддерживать Украину – это выгодно. Это не просто справедливо и правильно, не просто потому, что Украина защищает безопасность Европы и борется против попытки переформатирования и уничтожения старого миропорядка, а, прежде всего, потому, что поддерживать Украину – это выгодно. Если мы не поймаем этот момент, то будем сталкиваться с очень неприятными ситуациями регулярно, потому что Фицо или Моравецкий, или Орбан, Трамп, в том числе, – это производные от смены общественного мнения», – отметил он.

«Неважны фамилии в этой части, эти люди опираются на общественное мнение, которое меняется в отношении Украины. Чем больше мы будем выдвигать претензий и обид демонстрировать, тем быстрее будет меняться это общественное мнение, с учетом того, что они сотни миллиардов денег потратили на нас, которые мы могли бы вложить в свои дороги, свою медицину, свое образование, решение своих проблем. Нам надо быть благодарными и иногда закрывать рот», – призвал Бортник.

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