«Мы исчерпали запасы»: генсек НАТО о помощи Украине

28.10.2022  10:56 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина
Новости Украины

НАТО истощило свои запасы вооружений из-за того, что страны-члены Альянса поставляли свои системы Украине.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО истощило свои запасы вооружений из-за того, что страны-члены Альянса поставляли свои системы Украине....

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По словам Столтенберга, настал момент, когда дальнейшее вооружение Украины станет невозможным, потому члены Альянса должны нарастить производство новой техники.

«Нам всем нужно делать больше — это было послание министров обороны НАТО, когда мы встречались на прошлой неделе. Также были сделаны новые объявления о новых поставках», – сказал глава НАТО.

«Кроме того, нам нужно осознать, что помощь НАТО, предоставленная Украине, истощила наши собственные запасы. На какой-то стадии мы больше не сможем продолжать это делать. Таким образом, нам нужно наращивать производство», – заявил Столтенберг.

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