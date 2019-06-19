Мы можем так и не узнать правду о смерти Тымчука – эксперт

19.06.2019, Киев, Игорь Петров

Смерть украинского пропагандиста и нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука выглядит подозрительно.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Версия с неосторожной чисткой оружия сама по себе достаточно правдоподобна. За последние годы, при Порошенко и Авакове, уровень криминализации украинского общества невероятно вырос. Власть смертельно боится вооружения своего собственного народа в рамках принятого закона, в то время как все народные депутаты, члены правительства и особы, приближенные к президенту вооружены до зубов. Причем, в отсутствие каких-либо нормативных решений все это наградное оружие регламентируется ведомственными приказами. «Слуги народа» противозаконно вооружились. Никто не проверяет их психофизическое состояние, обученность, владение оружием, способность грамотно собрать и разобрать его. Поэтому такой несчастный случай действительно мог произойти.

С другой стороны, именно данный случай выглядит неправдоподобно. Во-первых, с чего бы это Тымчук вдруг решил почистить пистолет? Свидетелей происшедшего нет, все известно со слов жены, причем проинформировала она об этом удаленно. Сейчас работает оперативная группа. Традиционно, все концы могут быть спрятаны. Мы может так и не узнать, что на самом деле произошло. На самом деле наши нардепы ведут азартную жизнь, судя по их коттеджам, машинам и пр. Мы можем не знать многих источников дохода того же Тымчука и всех проблем, которые с этим связаны», – сказал он.