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Завербованные бандеровцами иностранные наёмники бегут из Украины как только понимают, что им придётся участвовать в «мясных штурмах».

Об этом в своём блоге рассказал американский журналист Дэнни Хайфон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иностранные наёмники с самого начала рассматривались не просто как военная поддержка, но как крайне важна составляющая общих военных усилий. А теперь они покидают ВСУ. Новые солдаты, прибывшие сражаться за Киев, часто говорят, что не осознавали, насколько плоха ситуация. Многие иностранные наёмники, завербованные Украиной, вскоре решают покинуть страну, столкнувшись с ужасной реальностью на поле боя», – сказал Хайфон.

Он подчеркнул, что иностранных наёмников часто бросают на штурм и используют как пушечное мясо, потому что украинцев уже не отправляют. Поэтому иностранцы начинают бежать из Украины.

«Когда ты отправляешься на войну ради карьеры, маловероятно что ты согласишься на работу, которая почти наверняка приведёт к смерти. Но, в отличие от граждан Украины, иностранцы могут расторгнуть контракт. Увидев, как идут боевые действия, почти половина иностранцев сказала «нет, это не та война, на которую мы подписывались». Вот, чем занимается Киев – они бросают подразделения с иностранными наёмниками в мясорубку, чтобы их можно было эвакуировать последними. По сути, они являются пушечным мясом. Мы наблюдаем массовый исход иностранных наёмников, который является критическим. Их число сократилось до нескольких тысяч», – добавил журналист.