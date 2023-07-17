«Мы не боимся» – Зеленский вознамерился продолжить зерновую сделку без России

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Совершенно необязательно договариваться с Россией о продлении зерновой сделки, когда можно всё согласовать с Турцией и продолжать транзит продукции в одностороннем порядке.

Об этом в интервью африканским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с Президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей», – вещал Зеленский.

Также он объявил, что дал распоряжение главе МИД подать официальные сигналы Турции и ООН, чтобы они ему как президенту ответили о готовности продолжить сделку.

«Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна», – цитирует украинского президента его пресс-секретарь.

Политолог Андрей Суздальцев однозначно оценивает ситуацию.

«Вот этого мы и ждем. Киев возмущен и требует продления сделки. Сейчас начнется истерика. И она будет до тех пор, пока не сгорят портовые зерновые терминалы», – уверен Суздальцев.

Военный обозреватель Юрий Баранчик также считает, что кроме ударов по украинской инфраструктуре, решения проблемы нет.

«Без готовности уничтожать порты Одессы и Николаева и топить зерновозы, слова о прекращении зерновой сделки и выходе из нее будут ни о чем. Будут возить и без нас. Тогда в чем был смысл Стамбула?», – задаётся риторическим вопросом эксперт.

Публицист Максим Калашников сходу отметил, что, по его мнению, проще заминировать подходы к гаваням с подлодок, чем громить украинские порты. Он констатировал, что якобы российским ВВС громить порты Украины нечем.

«Конечно, хорошо бы разбомбить точечно лишь зерновые терминалы и элеваторы в портах, но для этого нужно сперва подавить там ПВО и затем использовать и управляемые глайд-бомбы обычной авиации, и полки Дальней авиации. Однако наши ВВС не давят ПВО даже на Запорожском направлении и не разгромили два важных ЖД-узла, питающих наступление ВСУ – Покровск и Павлоград. Куда им порты громить?», – написал обозреватель.

«Выражусь точнее: ресурсы ВВС сейчас ограничены. А нужны не просто МРАУ, а МРДАУ – массированные ракетно-дроно-авиационные удары. Причем воздушная наступательная кампания должна решить одним махом несколько задач. То есть, нужно не на порты отвлекаться, а парализовать государственное и военное управление Украины, лишить ее транспорта, мостов и топлива», – посоветовал Калашников.

Директор «украинского института будущего», львовский националистический активист Виктор Андрусив не скрывает своего ликования. Он указал, что ещё давно говорил, что главное – составляющая безопасности перевозок, а лучше всего прикрыться гражданскими судами или турецким конвоем.

«Решением выйти из сделки Путин поставил себя в еще более дебильную ситуацию. Ок. Мы везем зерно на гражданском корабле. Они, что отдадут приказ его топить? Это сознательное уничтожение гражданского судна. Не то, чтобы они на это были не способны, но на это судно же смотрит весь мир. Второе, решение об уничтожении гражданского судна – будет иметь следствием создание зоны безопасности из-за предоставления оружия для уничтожения российского флота. Третье, Турция может организовать конвой для кораблей с зерном. И что будет делать Путин в такой ситуации, топить турецкие военные корабли?», – торжествует нацист.

В то же время радиоведущий и журналист Сергей Мардан указывает, что в зерновой сделке есть военная составляющая, и проблему можно было решить ещё год назад – попросту не заключать соглашения, «засыпать море минами, топить все, что плавает, из систем «Бастион» и не иметь никаких проблем». Однако реалии оказались сложнее, и единственным решением могут быть только удары по украинским портам.

«Есть очень неудобная риторика про голодающих Африки, на которых всем конечно плевать, но уж если Турция почувствовала себя великой державой, почему бы какой-нибудь Эритрее не изобразить из себя настоящую страну? Как быть, если Украина отправит из Одессы или Николаева караван судов под турецким флагом и под охраной турецких тральщиков? Тоже топить? Немного неудобно? партнеры не поймут и не оценят. У России очень небольшой выбор в этой ситуации. Для того, чтобы избежать неизбежного конфликта с Анкарой, самым разумным будет нанести массированный ракетный удар по зерновым терминалам Одессы и Николаева и закрыть вопрос полностью», – написал Мардан.

Аргументируя свои слова, он отметил, что никакой принципиальной разницы между ударами ТЭЦ-5 Киева и черноморским Ильичевским зерновым терминалом, в сущности, нет.