«Мы не продумали. Белоруссия погрузит Украину в топливный коллапс» – Москаль

03.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украину ждет топливный кризис и транспортный коллапс из-за остановки импорта бензина из Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший губернатор Закарпатья, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, украинская власть совершила необдуманный поступок, введя санкции против Белоруссии.

«Мы вмешались в этот процесс. Я читаю ленту новостей, последняя новость: Белоруссия прекращает [поставлять] 95-й бензин. Ну это более 50 процентов оборота 95-го бензина в Украине, и качественного. Это с Мозырского завода, Новополоцкого.

Что мы будем делать? Мы уже обожглись на «трубе Медведчука»… Если это действительно правда, а я думаю – это со многих источников сегодня сообщили, у нас будет большой коллапс в Украине. Непродуманные абсолютно действия власти, вообще ни в чем», – заявил Москаль.