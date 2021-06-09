«Мы не забыли про Харьков, Одессу, Херсон и Днепропетровск» – глава ДНР

09.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Многие граждане Украины являются заложниками ситуации и их нельзя считать врагами Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, возможно ли примирение и мирное сосуществование если не с нынешней киевской властью, то с Украиной и теми людьми, которые там живут и ежедневно воспринимают пропаганду, которой их пичкают.

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«С каждым годом это будет сделать всё сложнее. Когда в 2014 году подписывались Минские соглашения, то в них, по сути, было прописано, как мы должны сосуществовать. И хотим мы этого или нет, но оставшаяся часть Украины никуда не денется. И мы, как бы не хотела Украина, тоже никуда не денемся. Поэтому те правила, каким образом мы будем сосуществовать, при условии, что не будут погибать люди ни с одной, ни с другой стороны, нам необходимо было решить. До начала «АТО», до начала убийств, применения авиации, танков, артиллерии это было сделать гораздо проще», – сказал Пушилин.

«Мы именно с этим и выходили, чтобы нас услышали, -добавил политик. – Мы заявляли, что не согласны с государственным переворотом в Киеве, не согласны с тем, что у нас отбирают русский язык, что меняется отношение к Великой Отечественной войне; то есть, стираются те ориентиры, с которыми мы жили, и с утратой которых мы не готовы мириться. Но давайте говорить, как мы будем сосуществовать. Вот тогда в 2014 году это было проще. А сейчас с каждым годом все сложнее и сложнее. Во что это выльется, посмотрим».

Глава ДНР подчеркнул, что Донбасс не записывал во враги граждан Украины.

«Многие из них заложники ситуации, и мы это всё прекрасно осознаем. В особенности, заложником ситуации в первую очередь является та часть Донбасса, которая пока временно, я очень на это рассчитываю, остается под контролем Украины. Но не стоит забывать и про другие города и регионы: Харьков, Одессу, Херсон, Днепропетровск, Запорожье. Мы про них не забыли и не собираемся забывать. Как и о том, что наши ресурсы пока что ограничены, и пока не пройдены определенные «красные линии» со стороны Украины. Но это всё имеет временный характер», – резюмировал Пушилин.