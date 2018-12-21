«Мы обещаем и дальше обещать»: Трамп подхватил гнусную традицию

21.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

Нет ничего проще и дешевле, чем одерживать сокрушительные пэрэмоги на бумаге и в медийном пространстве. Всего-то делов – выпустить специально обученного попку или даже самому выйти к микрофону, с усталым лицом объявить «мы пахали» и вернуться на любимый диван, чтобы смотреть по телевизору, как всевозможные холуйки и макрель из СМИ отбивают подачу сверху.

Вот и шоумен Дональд Трамп два дня назад сообщил об эксклюзивной победе США над полчищами ИГИЛ в Сирии, добавив, что американский мавр сделал дело и теперь начнёт выводить свой незваный контингент. Да, и всем встать на ласточку и сделать «All Hail US Army!».

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Понятное дело, что в мире никто не поверил в это заявление Трампа. Во-первых, потому что все в курсе дел и вообще, если сам себя не похвалишь, то и никто не похвалит. Во-вторых, в мировой практике ещё не было случая, чтобы янки гоу хоум по собственному желанию из мест, куда они понаехали со своими гуманитарными бомбардировками. В тех редких случаях, когда они всё-таки убирались в свои канзасы и оклахомы, их об этом очень просили коренные жители, сопровождая просьбы увесистыми пинками.

Но для того-то и существуют люди, подтирающие информационные лужи, оставленные первыми лицами государств. Чтобы всем было понятно, что на самом деле хотел сказать Биг Босс.

В тот же день вслед за Трампом выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, подтвердившая, что США и коалиция под их руководством и в самом деле одержали тяжелейшую пэрэмогу над ИГИЛ, но сие не значит, что все теперь могут разойтись по домам. Коалиция сохраняется, кампания в Сирии продолжается, просто процесс переходит «в новую фазу».

Сандерс через CNN, а те в свою очередь через Твиттер чирикнули на весь мир, что коалиция остаётся «для обеспечения американских интересов и предотвращения угрозы исламизма».

Многочисленные эксперты почему-то не отреагировали на вторую часть официального заявления, принявшись обсасывать месседж Трампа о выводе войск из Сирии.

В то время, как эксперты носились с брошенной им костью, гадали на ромашке и строили красивые теории, 20 декабря на пресс-конференции всё расставил по местам российский президент, ответив на вопрос корреспондентки «Чикаго трибьюн».

Не впадая в мелочные выяснения отношений со своим американским коллегой, у кого самый впечатляющий счётчик набитых фрагов, Путин просто сказал: «Мы не увидели признаков вывода американских войск из Сирии». И добавил, что ИГИЛ в Сирии действительно серьёзно ослаблен, но существует опасность перетекания бармалейских ошмётков в другие страны. Например, в соседние с Сирией, Афганистан, и, что совсем уж нежелательно, возврат их по месту жительства.

Благодаря сотрудничеству России, законного сирийского правительства, Ирана и Турции, выступающей от лица оппозиции, в стране начался процесс политического урегулирования через создание конституционного комитета. Выработан план работы с умеренной оппозицией. Более того: все документы по данному вопросу переданы в ООН.

Но есть и плохие новости. Коалиция, возглавляемая США, куда входят Франция, ФРГ и другие страны, полностью отморозилась и делает вид, что никакого конституционного комитета нет, и что их это не касается. Да и в ООН, в ведомстве по сирийской проблеме, возглавляемом господином де Мистурой, тоже ушли в глухую несознанку.

Тем не менее, российский президент выражает надежду, что план будет согласован с ООН, и политическое урегулирование в Сирии перейдёт к окончательному этапу – если не в конце этого года, то в начале следующего.

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», Путин сообщил, что американские войска в Сирии не нужны, их туда никто не приглашал, Совбез ООН мандат на их присутствие не выдавал. И вообще, без американцев в Сирии всем было бы спокойнее, и мир мог бы установиться намного быстрее. Но раз уж всё так получилось, по линии военных и спецслужб налажено взаимодействие и обмен информацией.

На заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя сообщил партнёрам по коалиции, что легитимность конституционного комитета определяется согласием сирийских сторон, а не западных стран. А что касается вывода американских войск из Сирии, объявленном президентом Трампом, то «доверяй, но проверяй».

В общем, США продолжает идти по пути декларативных заявлений. Точно так же звучат обещания вывести войска из Ирака и Афганистана, а Обамка, тот вообще сделал тему вывода войск частью своей предвыборной кампании. И что в результате? Эстафету обещаний принял

от него президент Трамп. Можно не сомневаться, что и после Трампа будет, кому продолжить эту гнусную традицию.