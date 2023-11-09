«Мы оказываемся перед лицом очень нехорошей перспективы» – экс-советник Зе-офиса

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия смогла наладить производство и импорт снарядов и боеприпасов, тогда как европейские партнеры Украины не выполняют своих обещаний по поставкам.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия смогла наладить производство и импорт снарядов и боеприпасов, тогда как европейские партнеры Украины...

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«Есть данные, которые пока сказать нельзя, но данные показывают, что сотрудничество интенсифицируется и возникают новые площадки, хабы, которые позволяют обходить санкции и производить больше оружия для Российской Федерации. Угроза серьезнейшая. Она уже серьезная, а в перспективе она еще более серьезная», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«И на фоне очень резкой интенсификации российской политики, российско-китайского сотрудничества, сотрудничества с Ираном, с Северной Кореей, а объемы этого сотрудничества мы уже обсуждали: Европа поставила 300 тысяч снарядов, а обещала миллион, а корейцы поставили миллион.

Мы оказываемся перед лицом очень нехорошей перспективы. Главная причина этой перспективы – непринятое в свое время нами и Западом решение», – заявил Арестович.

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