«Мы оказываемся перед лицом очень нехорошей перспективы» – экс-советник Зе-офиса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия смогла наладить производство и импорт снарядов и боеприпасов, тогда как европейские партнеры Украины не выполняют своих обещаний по поставкам.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Есть данные, которые пока сказать нельзя, но данные показывают, что сотрудничество интенсифицируется и возникают новые площадки, хабы, которые позволяют обходить санкции и производить больше оружия для Российской Федерации. Угроза серьезнейшая. Она уже серьезная, а в перспективе она еще более серьезная», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«И на фоне очень резкой интенсификации российской политики, российско-китайского сотрудничества, сотрудничества с Ираном, с Северной Кореей, а объемы этого сотрудничества мы уже обсуждали: Европа поставила 300 тысяч снарядов, а обещала миллион, а корейцы поставили миллион. Мы оказываемся перед лицом очень нехорошей перспективы. Главная причина этой перспективы – непринятое в свое время нами и Западом решение», – заявил Арестович.