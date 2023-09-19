«Мы решили, что ПВО им нужнее» – Ллойд Остин о передаче Украине дальнобойных ракет

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Вопреки мнению Киева, ВСУ нуждаются не в дальнобойных ракетах, а системах ПВО, на передаче которых и должна сосредоточиться НАТО.

Об этом в ходе брифинга по итогам «Рамштайна – 19» заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В зале поинтересовались возможностью передачи Украине дальнобойных ракет.

«Это законный запрос Украины, они просят то, что им необходимо. Но мы должны смотреть на самые актуальные потребности Украины», – сказал американский министр.

Он убеждён, что Киеву куда сильнее пригодятся системы ПВО.

«Мы давно говорим, что им надо улучшить противовоздушную оборону. Мы собираемся в этом помочь настолько, насколько возможно. Мы делаем всё возможное, и ВСУ это очень помогает», – добавил Остин.