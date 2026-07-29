Иран ловко загнал Трампа в «ловушку эскалации»
В Тегеране хорошо понимают, что перемирие с Израилем и США не сработает, поэтому готовы на дальнейшую эскалацию конфликта.
Об этом в эфире видеоблога британского политолога русского происхождения Петра Курзина заявил американский востоковед Росс Гаррисон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Иране опасаются, что как и в конце 12-дневной войны, в конце этой войны не будет чёткого завершения, а возникнет хронический конфликт, который будет вспыхивать каждые полгода-год.
У них будет соблазн вернуться – и бомбить Иран. Таким образом, их стратегическая логика заключается в том, что лучше пойти на эскалацию и принять удар сейчас, чем терпеть его по частям в будущем.
Так что у них, в некотором смысле, есть стимул к эскалации», – сказал Гаррисон.
«И Дональд Трамп попал в ловушку эскалации. Это значит, что Трамп может пойти на эскалацию и причинить иранцам много боли, нанести большой ущерба, но без реального политического эффекта.
Потому что иранцы не собираются капитулировать. Капитуляция для них означает для них конец всему.
Поэтому Трамп может пойти на эскалацию, но не пойдёт. Потому что это отбросит его назад, и понесёт потери и ущерб для США. А если он пойдёт на деэскалацию, то покажет свою слабость. Так что он попал в ловушку.
Так что цель Ирана – эскалация, при которой они рискуют меньше, чем если не пойдут на эскалацию», – добавил эксперт.
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