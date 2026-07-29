Иран ловко загнал Трампа в «ловушку эскалации»

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В Тегеране хорошо понимают, что перемирие с Израилем и США не сработает, поэтому готовы на дальнейшую эскалацию конфликта.

Об этом в эфире видеоблога британского политолога русского происхождения Петра Курзина заявил американский востоковед Росс Гаррисон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Иране опасаются, что как и в конце 12-дневной войны, в конце этой войны не будет чёткого завершения, а возникнет хронический конфликт, который будет вспыхивать каждые полгода-год. У них будет соблазн вернуться – и бомбить Иран. Таким образом, их стратегическая логика заключается в том, что лучше пойти на эскалацию и принять удар сейчас, чем терпеть его по частям в будущем. Так что у них, в некотором смысле, есть стимул к эскалации», – сказал Гаррисон.