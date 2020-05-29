«Мы смотрим «Россию 24» и чхать нам на мову» – экс-депутат Рады

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Постмайданная власть только и делает, что навязывает всем жителям Украины русофобию, не решая экономические и социальные вопросы, загоняя страну в долги перед странами Запада.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я живу на Юго-Востоке Украины, это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, мы говорим на русском языке, мы с ним родились и нам чхать на то, что нам сегодня навязывают.

Нам рассказывают про какую-то угрозу. Вы, политики, занимайтесь экономикой, сделайте, чтобы страна была богатая», – заявил Балицкий.

Кроме того, экс-депутат отметил, что на Юго-Востоке не смотрят украинское телевидение, а смотрят телеканал Россия 24.

«Украинская власть запретила русские соцсети, мы не смотрим украинские телеканалы, мы смотрим Россию 24. Мы вынуждены, потому что я не понимаю украинского языка и не хочу его учить.

Я гражданин своей страны. Мои деды воевали за эту страну и строили её. Мы такие же украинцы. Я не хочу, чтобы мне что-то навязывали», – добавил Балицкий.

Далее он возмутился русофобской политикой Киева.

«Я в школе не учил украинский язык и прекрасно жил, и мне это не помешало стать офицером украинской и советской армии, не мешало это отстраивать свою страну.

Занимайтесь борьбой с нищетой и бедностью. А когда начинают рассуждать, сколько должно быть украинского языка или русского языка, ребята, нам чхать, на каком языке вы разговариваете. Дайте людям возможность жить и не уезжать из своей страны.

Чтобы наши и ваши дети могли гордо говорить, что они украинцы. А посмотрите, что сегодня: борьба с памятниками, борьба с языком, борьба с георгиевскими ленточками, переименование улиц, с религией, культурой, историей», – резюмировал депутат.

Он добавил, что украинская власть не дала ничего хорошего населению Украины, лишь набрала кредиты у Запада.

«Сплошные навязывания нам каких-то штампов. Мы хотим жить гордо в своей стране и говорить мы будем на своем родном языке – 10 статья конституции даёт мне это право.

Когда я слышу такие вещи, что «русскоязычным дали 30 лет на выучивание украинского языка», что вы нам дали? С голой жопой по Европе побираетесь, ходите за кредитами», – выпалил Балицкий.