«Мы только увеличиваем список пленных» – советник Авакова

20.12.2018

Украинская власть ничего не делает для возвращения задержанных российскими пограничниками украинских моряков.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил лидер Социалистической партии Украины, советник главы МВД Арсена Авакова и экс-боевик «АТО» Илья Кива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 27 числа мы не вернули домой ребят. Наша страна, наше правительство, государство не вернуло домой ни одного пацана. Я говорю о тех пленных, которые сегодня находятся в руках российского агрессора. Зачем они нам нужны, если ни одни человек не вернулся домой? Какая цена их вонючей дипломатии?”, – сказал экс-боевик.

Он рассказал, что когда воевал в Донбассе, то больше всего боялся попасть в плен.

“Я знал, что меня никто не вернет. Я гранаты носил и чеки вынимал, чтобы самоуничтожиться, потому что я не переживу и меня никто не вернет. И таких как я было много. Нас учили – вынимай чеку, чтобы можно было быстрее сделать это с собой.

Поймите – государство не возвращает своих солдат и не думает о них. Они же, сволочи, говорят о чем угодно, они дурят нам мозги, а матери умирают от того, что у них детей забрали. Никто же этого не говорит. Мы только увеличиваем этот список», – сказал Кива.