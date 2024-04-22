«Мы уже привыкли, что в Киеве просто смотрят на нашу гибель» – снайпер ВСУ

Украинское руководство даже не пытается скрыть наплевательское отношение к войне и жизням своих солдат.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не могу понять, почему до сих пор слышу, после 10 лет войны на Украине тот же Кулеба постоянно говорит: «У нас нет плана Б, у нас есть только план А, чтобы нам всё дали. Дайте». Я не понимаю этого.

Если плана «Б» нет, и если план «А» не срабатывает – они дальше будут смотреть, как мы гибнем на фронте? Конечно, мы уже привыкли к этому, но хотелось бы эти процессы наконец-то остановить, и воевать правильно», – возмутился снайпер.