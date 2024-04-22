«Мы уже привыкли, что в Киеве просто смотрят на нашу гибель» – снайпер ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 20:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство даже не пытается скрыть наплевательское отношение к войне и жизням своих солдат.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство даже не пытается скрыть наплевательское отношение к войне и жизням своих солдат....

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«Я не могу понять, почему до сих пор слышу, после 10 лет войны на Украине тот же Кулеба постоянно говорит: «У нас нет плана Б, у нас есть только план А, чтобы нам всё дали. Дайте». Я не понимаю этого.

Если плана «Б» нет, и если план «А» не срабатывает – они дальше будут смотреть, как мы гибнем на фронте? Конечно, мы уже привыкли к этому, но хотелось бы эти процессы наконец-то остановить, и воевать правильно», – возмутился снайпер.

«А то как-то интересно получается. Мы сказали, что советская армия – это дерьмо, и пошли в НАТО. До НАТО мы не дошли, мы отбросили всё, что было совдеповское, ничего особо не приняли от стандартов НАТО. И мы единственная армия в мире, которая зависла между стандартами, и не может ничего понять», – добавил Прошинский.

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