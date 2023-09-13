«Мы выбирали власть не для того, чтобы она ссорилась с Россией» – Валерий Демидецкий

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Запад закроет глаза на все беззаконные действия властей Молдовы.

Об этом в интервью онлайн-проекту Нины Димогло DimogloLive сказал молдавский журналист, директор представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сослался на слова одного из лидеров Партии коммунистов Олега Рейдмана: партия власти «Действие и солидарность», имея в руках административный, информационный и пропагандистский маховик, ЦИК запустит его перед местными выборами, и Запад закроет на все эти нарушения глаза.

«Западные партнёры нынешней власти заинтересованы в том, чтобы здесь у руководства Республики Молдова были люди, которые бы жёстко критиковали Россию. В чём наша власть преуспела, то только в этом, в таком антироссийском курсе», – подчеркнул журналист.

Он отметил, что ни Майя Санду, ни партия «Действие и солидарность» перед выборами не говорили о необходимости противостояния с Россией:

«Никто не шёл на выборы с обещаниями жёсткого антироссийского курса. Никто не говорил: «Мы будем разрывать отношения с Россией, с СНГ, денонсировать соглашения, мы не поедем в Москву договариваться о лучших условиях для наших производителей, о лучших ценах на газ, о положениях наших гастарбайтеров в России». А там работают сотни тысяч молдавских граждан, и им нужно консульское обслуживание».

По словам Валерия Демидецкого, режим Санду делает всё, чтобы ублажить Запад в его противостоянии с Россией, забывая о том, что мы нейтральная страна, и могли бы вести себя хотя бы как Грузия.

«Они действительно забыли, что мы нейтральная страна, или делают вид, что забыли?», – спросила ведущая.

По словам гостя эфира, такая проблема перед нынешней молдавской властью даже не стоит:

«Они зависят не от избирателей, а от этих самых партнёров. Если партнёры не дадут денег или кредитов, то власть эта провалится. Нас радовали в прошлом году, что нам выплачивались из кредитов компенсации на газ. Но ведь эти кредиты возвращать будем мы!», – возмущается журналист.

С другой стороны, по его словам, власти выгодно получать эти кредиты:

«Знаете, есть такая народная пословица: «Невозможно разливать мёд и не облизать руки». Мы уже слышали немало громких скандалов о том, что распределение газа, кредитов. Да и сами кредиты давались под условие – не покупать дешёвый газ у русских. В результате мы покупаем газ втридорога», – отметил Демидецкий.

Он напомнил слова Александра Слусаря, член Национального агентства по регулированию в области энергетики, которого никак нельзя назвать сторонником России: жители Молдовы до сих пор продолжают платить за газ, который зимой правительство купило по ошибке по сумасшедшей цене.

«Меня это не радует. Мы власть выбираем не для того, чтобы она ссорилась с Россией, а для того, чтобы она обеспечивала наиболее приемлемые условия для населения даже в этой, кризисной ситуации», – заключил Валерий Демидецкий.