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13.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Украина
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Мы за три недели зачистим Донбасс, только не пускайте туда Россию – украинский комбат

Рецепт победы в Донбассе прост: контроль над границей и две-три недели времени для ВСУ с гарантией, что там не будет российской армии.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил комбат «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю запрещенного в РФ «Правого сектора» Андрей Червень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается военного пути, я бы не говорил, что он невозможен. Он абсолютно возможен: контроль над границей и две-три недели времени для ВСУ, и вся эта ситуация закончена. Я знаю возможности украинской армии, мотивацию бойцов, которые четыре года на передовой. Это очень быстро делается.

Мы просим от украинского правительства, в том числе на международной арене, обеспечить нам возможность контроля над границей и невозможность введения России в состояние войны», – заявил Андрей Червень.

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