Мятежники движутся на Москву

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В Сети продолжают появляться свидетельства продвижения колонн мятежников в сторону Москвы. По некоторым сведениям, ЧВКшники уже замечены в Липецкой области. По сторонникам Евгения Пригожина работает армейская авиация, в свою очередь «вагнеровцы» пытаются сбить самолеты и вертолеты.

«Мятежники используют тактику, которую так или иначе применяли при броске на Триполи. Колонны с личным составом и техникой стараются поддерживать максимальный темп и идут под прикрытием мобильной эшелонированной системы ПВО. ЗРПК «Панцирь» работает в движении. Также используют «Стрелы» и ПЗРК. В штабе ЧВК – грамотные офицеры в отставке… сотрудники компании используют свою службу разведки и контрразведки, закрытую связь… Люди, которые встали на путь измены, бьют по нашим вертолетам, стреляют по нашим братьям. Это не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами», – считает военкор Евгений Поддубный.

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Ресурсы либералов в свою очередь публикуют сведения о якобы начавшихся попытках бунтов в некоторых колониях.

Роскомнадзор сообщил о возможности отключения Интернета в регионах, где введен режим КТО.

«В Донецке прошло совещание командиров в штабе фронта. Информации нет, понятно, все засекречено… Готовятся к любому развитию ситуацию. Самое главное удержать фронт – поставлена такая задача», – сообщает военкор Марат Хайруллин.

Тем временем поступают сообщения, что Польша приводит свои войска в состояние повышенной боевой готовности.

«Президент Польши Дуда дал распоряжение привести польские войска в состояние повышенной боевой готовности. На кого ж ты работаешь Пригожин?» – констатирует политолог Марат Баширов.

Политолог Павел Данилин считает, что бойцы ЧВК, отказавшиеся сложить оружие, становятся террористами.

«Они были участниками СВО. Теперь участвующие в мятеже становятся участниками с другой стороны. Фактически, воюя за нашего врага, они перестают являться участниками СВО, перестают быть ветеранами. Очень важно донести до них, что своими действиями и работой на врага они лишают себя этого статуса со всеми вытекающими. А, учитывая, что речь уже идет о Контртеррористической операции пртив мятежа, те бойцы Вагнера, что не откажутся от участия в мятеже, могут стать и террористами. Опять же со всеми вытекающими для этого статуса. То есть, блокировка счетов, арест имущества и так далее».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности помочь в подавлении мятежа.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!».

Политолог Вероника Крашенникова отмечает, что бунт Пригожина – следствие отсутствия решительных реформ, необходимость которых вскрыла СВО.

«Текущий кризис разрешится в пользу президента, но вызов в том, что это не решит фундаментальных проблем российской системы. Система не стала себя меня менять даже после превращения планов короткой победоносной СВО в затяжной военный конфликт на истощение и полного разрыва с Западом».