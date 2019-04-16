На белорусском ТВ спорят, повторит ли Лукашенко трюк Назарбаева

16.04.2019, Москва, Елена Острякова

Транзит власти по казахскому сценарию вряд ли возможен в Белоруссии.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

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«Мы находимся на острие информационной геополитической войны. У нас рядом идет война, идет противостояние России и ЕС. Мы находимся между ними. Мы всегда на информационном пике. У Казахстана этого нету», – сказал Гайдукевич.

Примечательно, что сам Гайдукевич, который намерен баллотироваться в президенты страны в 2020 году, является сыном лидера партии-франшизы ЛДПР. Таким образом белорусские жириновцы реализуют план наследственной передачи полномочий, в вынашивании которого подозревают Александра Лукашенко.

Недоброжелатели «батьки» еще в 2016 году заговорили о том, что он хочет изменить конституцию, чтобы парламент страны мог избрать новым президентом его старшего сына Виктора. И вчера младший Лукашенко был назначен вице-президентом, но всего лишь Национального олимпийского комитета.

Впрочем, о необходимости внесения изменений в конституцию президент страны продолжает говорить.

«Сегодня я склонен к тому, что новую Конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти, исполнительную, законодательную. Может, что-то, но после серьезного анализа, надо будет предпринять по избирательной системе. Вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной», — заявил Лукашенко месяц назад.

Белорусские аналитики склоняются к тому, что в следующем году Лукашенко изберется президентом в последний раз, и в 2025 году в стране произойдет транзит власти.

«Не бывает идеального транзита власти. Он всегда предполагает период нестабильности. В Казахстане все не так просто. Перед поколением постсоветских руководителей стоит задача по передаче власти новому поколению, которое должно быть готовым отвечать на новые вызовы. Идет смена поколений и смена парадигмы правления. Можно говорить о том, что постсоветский период завершается», – сказала в эфире ОНТ доцент кафедры международных отношений БГУ Роза Турарбекова.