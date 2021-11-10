На Донбассе ликвидировали командира украинской воздушной разведки

В Новой Каховке Херсонской области прошли похороны 24-летней украинской военнослужащей Татьяны Алхимовой. Она погибла «во время выполнения боевого задания от пулевого ранения» в зоне карательной операции на Донбассе. Алхимова числилась командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр.

Алхимова призвалась в ряды ВСУ в 2019 году. Это была уже ее вторая «ротация» в зону боевых действий. «За успехи в службе» в зоне карательной операции она получила звание младшего сержанта, сообщила пресс-служба мэрии. Местные чиновники выразили соболезнования родственникам погибшей.

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Экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко распространил обращение к землякам.

«Друзья, хочу обратиться к родителям таких вот вояк. Уважаемые граждане родители, забирайте своих детей с этой войны! Это не ваша война! Ваши дети воюют на чужой, навязанной нам извне Гражданской войне – навязанной США и их евросателлитами, ястребами войны. Не станут погибшие за фашистскую Украину героями, не войдут они в историю победителями. Убивать собственный народ нельзя!

Херсонцы! Неужели вы не хотите понять, что войной успехов никогда не добьешься, особенно убивая своих же братьев, сестер, детей.

Вот поехала она туда, и чем это для нее закончилось?! Ее тело привезли в деревянном макинтоше. Молодую, красивую, одели в белое подвенечное платьице. Над гробом постояли, поплакали, потом крышкой накрыли и гвоздями забили. Гроб положили в яму, а потом землей засыпали. И что в конечном итоге? Мама, папа не увидят уже никогда внучат/внучек, как говорится, детского смеха не услышат, того наследства, которое дочка должна была родить.

Ради кого она пошла туда отбирать чужие жизни? Ради Зеленского, Порошенко, «патриотизма», нацизма, фашизма, или тех гадов, которые управляют страной, обворовывая вас, ввергая в нищету, в голод, в холод и безработицу? Вот это ради этого вы готовы гибнуть?! Или ради американского, европейского сапога? Вы что, не понимаете, что вы пушечное мясо для них?

А думать не хотите? Или ваши дети вам безразличны? А чужие дети тоже? Или вы думаете, что убивать будут чужих детей, только не ваших? Только вот, что я вам хочу сказать: в Херсоне ДНРовских войск нет! А вот херсонцы, наводчики и вояки, так называемые «защитники», есть. И убивают именно в Донбассе гражданских людей!

Херсонцы! Только вот они (жители Донбасса) защищают свою землю, а вы поперлись туда. В этом и есть большая разница! Нельзя отбирать жизнь у других! Не вы давали, не вам ее забирать! Поэтому, херсонцы, не идите на эту проклятую войну! Бегите прочь от нее! А лучше всего, пусть весь политический бомонд Украины, в том числе и Зеленский, идут сами на эту войну! И вы увидите, что с ними будет! А ваших детей не отправляйте! Пусть лучше вам рожают внуков, внучек, и в ваших семьях будет детский смех, и ваши дети будут живы и здоровы», – говорится в обращении Журавко.