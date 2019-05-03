03.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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На Донбассе при попытке установить мину подорвался украинский сапёр-«любитель»

Отсутствие профессиональных навыков у военнослужащих ВСУ, занимавшихся установкой минных заграждений, привело к очередной трагедии.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что украинские военные продолжают беспорядочное минирование участков местности вдоль линии соприкосновения и в глубине линии обороны.

«28 апреля инженерно-сапёрный взвод из состава 53-й бригады осуществлял установку противопехотных мин в районе КПВВ «Майорск». Среди саперов находились трое военнослужащих – бывших авиационных техников, прибывших на прошлой неделе для доукомплектования бригады и не имеющих опыта обращения со взрывными устройствами. Один из неудавшихся саперов при установке противопехотной мины подорвался на ней», – рассказал Даниил Безсонов.

Он добавил, что получив серьезные ранения, военнослужащий был доставлен в госпиталь населённого пункта Часов Яр.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР заявляли, что в результате хаотического минирования и отсутствия карт минных полей количество подрывов украинских военнослужащих и техники на своих минах достигло критических масштабов

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