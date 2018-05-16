Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
  564 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Образование, Происшествия, Украина

На Донбассе украинцы выстрелили по школе с детьми противотанковой ракетой


Украинские военные обстреляли из противотанкового ракетного комплекса школу в подконтрольной ДНР прифронтовой Саханке. В момент обстрела в школе находились 28 учеников и преподаватели.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«На вооружении воинов света стоят ПТУР «Фагот» и «Метис» (если мы говорим о переносных комплексах). Эти ништяки стоят около $2 тыс. Конечно, в сравнении со стоимостью Javelin, которые США официально поставляют на Украину, 2к$ – это пыль на рояле. Но лупить ими по школам – это, мягко говоря, не рационально», – поделился своим мнением Сергей Макаренко.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть