16.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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На Донбассе украинцы выстрелили по школе с детьми противотанковой ракетой

Украинские военные обстреляли из противотанкового ракетного комплекса школу в подконтрольной ДНР прифронтовой Саханке. В момент обстрела в школе находились 28 учеников и преподаватели.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На вооружении воинов света стоят ПТУР «Фагот» и «Метис» (если мы говорим о переносных комплексах). Эти ништяки стоят около $2 тыс. Конечно, в сравнении со стоимостью Javelin, которые США официально поставляют на Украину, 2к$ – это пыль на рояле. Но лупить ими по школам – это, мягко говоря, не рационально», – поделился своим мнением Сергей Макаренко.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.