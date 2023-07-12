На фоне провального наступления в Верховной раде поубавилось спеси по поводу репараций от России
Украине не удастся добиться ни выдачи тех, кого она считает «российскими военными преступниками», ни получения репараций от РФ.
Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Рахманина, чтобы все это получить, Украине нужно будет добиться тотальной военной победы над Россией и взять Москву.
«Если Россия не получит уничтожительное военное поражение, если не будет взята Москва, осуждение военных преступников маловероятно, Россия их не выдаст.
Требовать этого нужно, в каком-то далеком будущем это возможно, например, если мы говорим о смене режима, об изменении условий, обстоятельств.
Россия может эту войну проиграть, но, даже проиграв эту войну, она своих преступников не выдаст, и возможностей, инструментов привлечь их к ответственности реалистично нет…
Раскаяния не будет – может быть, будут извинения, но, опять-таки, при условии хотя бы декоративной смены режима. Репараций тоже не будет.
Я думаю, что в качестве репараций просто будут привлекаться средства российских физических и юридических лиц, которые заморожены в странах Запада. Вот они будут фактически использоваться как репарации. Россия не будет платить репарации.
Еще раз говорю – все то, о чем мы говорим: отказ от ядерного оружия, наказание преступников, репарации возможны лишь при условии военного уничтожительного поражения российского государства, полного. Не проигрыша ее в российско-украинской войне, а полного.
Условно говоря, это взятие Берлина и Нюрнбергский процесс», – заявил Рахманин.
Спасибо!
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