На фоне провального наступления в Верховной раде поубавилось спеси по поводу репараций от России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не удастся добиться ни выдачи тех, кого она считает «российскими военными преступниками», ни получения репараций от РФ.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Рахманина, чтобы все это получить, Украине нужно будет добиться тотальной военной победы над Россией и взять Москву.

«Если Россия не получит уничтожительное военное поражение, если не будет взята Москва, осуждение военных преступников маловероятно, Россия их не выдаст. Требовать этого нужно, в каком-то далеком будущем это возможно, например, если мы говорим о смене режима, об изменении условий, обстоятельств. Россия может эту войну проиграть, но, даже проиграв эту войну, она своих преступников не выдаст, и возможностей, инструментов привлечь их к ответственности реалистично нет… Раскаяния не будет – может быть, будут извинения, но, опять-таки, при условии хотя бы декоративной смены режима. Репараций тоже не будет. Я думаю, что в качестве репараций просто будут привлекаться средства российских физических и юридических лиц, которые заморожены в странах Запада. Вот они будут фактически использоваться как репарации. Россия не будет платить репарации. Еще раз говорю – все то, о чем мы говорим: отказ от ядерного оружия, наказание преступников, репарации возможны лишь при условии военного уничтожительного поражения российского государства, полного. Не проигрыша ее в российско-украинской войне, а полного. Условно говоря, это взятие Берлина и Нюрнбергский процесс», – заявил Рахманин.