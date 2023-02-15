На фоне разговоров о суверенитете Россия выделила неадекватно мало на развитие электроники

Владимир Гладков.  
15.02.2023 23:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Наука, Россия, Санкции, Экономика


На фоне разговоров о необходимости возрождения российской электроники и прорыва в условиях санкций, государство по-прежнему выделяет мизерные деньги на сферу высоких технологий.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне разговоров о необходимости возрождения российской электроники и прорыва в условиях санкций, государство...

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«Сегодня электроника на соединениях галлия находится в мире на низком старте, и тут мы точно ни от чего не отстали. И здесь Россия может быть одной из первых стран, которые займут не самые последние места. И для оборонки, и для космоса это точно может сыграть не последнюю роль», – сказал Боглаев.

Однако он подчеркнул, что с такими мизерными вложениями Россия может и не надеяться добиться лидерства в перспективной отрасли.

«Проблема в том, что я пока не слышу никаких поползновений. В Подмосковье какой-то завод получил миллиард рублей на развитие технологии, связанной с галлиевой электроникой. Миллиард рублей, на развитие электроники?

При всём уважении, в позапрошлом году 50 миллиардов долларов в развитие своей электроники, которая и так не сильно отставала от Тайваня, вложили американцы. А в этом году такое решение, только на 30 миллиардов долларов, приняли китайцы.

И мы серьёзно хотим с миллиардом рублей? Это даже не смешно, а вызывает чувство неверия в адекватность тех, кто принимает такие решения», – резюмировал директор.

Ранее сообщалось, что у России из-за санкций фактически украли напечатанные чипы процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Это произошло после того, как Тайвань присоединился к санкциям против РФ.

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