На фоне разговоров о суверенитете Россия выделила неадекватно мало на развитие электроники

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На фоне разговоров о необходимости возрождения российской электроники и прорыва в условиях санкций, государство по-прежнему выделяет мизерные деньги на сферу высоких технологий.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня электроника на соединениях галлия находится в мире на низком старте, и тут мы точно ни от чего не отстали. И здесь Россия может быть одной из первых стран, которые займут не самые последние места. И для оборонки, и для космоса это точно может сыграть не последнюю роль», – сказал Боглаев.

Однако он подчеркнул, что с такими мизерными вложениями Россия может и не надеяться добиться лидерства в перспективной отрасли.

«Проблема в том, что я пока не слышу никаких поползновений. В Подмосковье какой-то завод получил миллиард рублей на развитие технологии, связанной с галлиевой электроникой. Миллиард рублей, на развитие электроники? При всём уважении, в позапрошлом году 50 миллиардов долларов в развитие своей электроники, которая и так не сильно отставала от Тайваня, вложили американцы. А в этом году такое решение, только на 30 миллиардов долларов, приняли китайцы. И мы серьёзно хотим с миллиардом рублей? Это даже не смешно, а вызывает чувство неверия в адекватность тех, кто принимает такие решения», – резюмировал директор.

Ранее сообщалось, что у России из-за санкций фактически украли напечатанные чипы процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Это произошло после того, как Тайвань присоединился к санкциям против РФ.