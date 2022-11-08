На фоне слухов о Херсоне в Киеве разглагольствуют о предстоящих ударах по Крыму

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Новости Украины

На фоне слухов о возможности отступления российской армии из Херсона в Киеве уже рассуждают о непременно последующих за этим ударах по Крыму.

Вот что сегодня в эфире радио «НВ» заявил киевский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские силы обороны могут обеспечить огневой контроль над выходом из Крыма, и таким образом Крым перестает быть уже сухопутным авианосцем, он превращается в остров. Или, если говорить по-военному, в мишенное поле, где украинские войска могут отрабатывать нанесение своих огневых ударов по объектам противника, которых там действительно очень много. Выбор для наших систем залпового огня или других ударных средств очень большой. Таким образом, резюмируя, можно сказать, что Россия вложила в этот непотопляемый авианосец колоссальные средства, ресурсы, а получила нулевой результат. Потому что этот авианосец сухопутный имел бы смысл и мог быть эффективно использован только в случае мгновенного, молниеносного прорыва и захвата всей Украины. С момента, как война перешла в стабильно затяжную фазу, он перестает быть таким объектом и становится достаточно уязвимым элементом боевых порядков российской армии на территории Украины», – разглагольствовал Грабский.