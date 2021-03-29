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29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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На форуме украинских учёных распростёрли мысли на Кавказ

Новости Украины

Нужно дождаться, когда Российская Федерация развалиться на много частей, и тогда самое время «восстанавливать» Украину, даже если «не от Сяна», то хотя бы до Кавказа.

Об этом на Всеукраинском научном форуме VII Черноволовские чтения заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевского горсовета, член запрещенной в РФ ВО «Свобода», неонацист Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно Россия как империя, как неестественная форма государственности, которая силой захватила и удерживает разные нации, разные народы, разных вероисповеданий, распадётся. И Россия сама открыла вопрос восточной границы.

Когда мы говорим о восточных границах Украины в будущем, то, очевидно, нужно учитывать, что было бы естественно и геополитически правильно, чтобы Украина вернула на Востоке (по желанию людей, которые проживают на этих территориях, после развала Российской Империи и её деконструкции, развала на много частей), чтобы эти части вернулись. И, возможно, при нашей жизни мы увидим Украину не от Сяна до Кавказа, но, по крайней мере, до Кавказа», – заявил тягнибоковец.

В подтверждение своих слов он сослался на украинских «авторитетов».

«Мы все помним, что Тарас Шевченко сформировал цель максимум украинского государства: «в своей хате своя и сила, и правда, и воля. И сформулировал, что в его понимании есть украинская нация, как мёртвые, живые и не рождённые на Украине и за её границами, братья.

Позднее эту формулу Николай Михновский, как бы отец чётко оформленной идеи самостоятельной Украины, определил: одна единая свободная Украина от гор Карпатских до Кавказа», – бредил Сиротюк.


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