На фронте начинают применяться русские «Хаймарсы» – намного эффективнее американских

Владимир Гладков.  
07.10.2023 22:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Военная промышленность РФ выходит на такой серьёзный уровень, когда войска смогут получить системы, нивелирующие пока еще имеющееся превосходство некоторых видов вооружений НАТО, поставленных ВСУ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная промышленность РФ выходит на такой серьёзный уровень, когда войска смогут получить системы, нивелирующие...

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«Мы вплотную приблизились к их передней линии, даже на каком-то участке смогли прорвать эту переднюю линию, сейчас работает артиллерия, сейчас очень ждут ребята помощи от РСЗО, от лётчиков, которые работают планирующими боеприпасами. Вообще очень хорошо себя показывают эти старые-старые советские бомбы, к которым приделали модные современные штуковины, позволяющие не просто падать, а планировать к цели, причём точечно планировать к цели. Очень здорово применяются эти боеприпасы на Днепре по Правому берегу и в районе Клещеевки тоже они применялись», – рассказал военкор.

Также он оценил работу новых российских систем РСЗО, разобрав один из видеороликов поражения вражеской живой силы, предоставленных Минобороны РФ.

«Но вообще видно, что постепенно-постепенно наша промышленность выходит на такой серьёзный уровень, когда войскам поставляется именно то, что сейчас надо. Например, в последнее время видно участилось применение русского «Хаймарса» – «Торнадо-С». Это РСЗО, реактивный снаряд со спутниковым наведением, и мы видим, что ими бьют по тылам противника.

Были кадры объективного контроля Минобороны, где накрывается группа пехоты, которая находится в поле, то ли построение, то ли за баландой они в очередь встали к какой-то палатке – то есть видно, что абсолютно непуганые люди, которые на себе, по крайней мере, в этом районе никакого огневого воздействия не испытывали.

И тут – бамс, прилетает, и такой разлёт осколков, который не оставляет никаких шансов. И это всё видно с беспилотника, а это говорит о том, что, помимо того, что мы начинаем применять вот эти русские «Хаймарсы», которые американские «Хаймарсы» по дальности значительно превосходят (у нас, по-моему, до 120 км эти реактивные снаряды летают), так помимо этого у нас так далеко оказывается разведывательные беспилотники могут залетать. Это не может не радовать», – комментирует Коц.

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