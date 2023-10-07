На фронте начинают применяться русские «Хаймарсы» – намного эффективнее американских

Военная промышленность РФ выходит на такой серьёзный уровень, когда войска смогут получить системы, нивелирующие пока еще имеющееся превосходство некоторых видов вооружений НАТО, поставленных ВСУ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вплотную приблизились к их передней линии, даже на каком-то участке смогли прорвать эту переднюю линию, сейчас работает артиллерия, сейчас очень ждут ребята помощи от РСЗО, от лётчиков, которые работают планирующими боеприпасами. Вообще очень хорошо себя показывают эти старые-старые советские бомбы, к которым приделали модные современные штуковины, позволяющие не просто падать, а планировать к цели, причём точечно планировать к цели . Очень здорово применяются эти боеприпасы на Днепре по Правому берегу и в районе Клещеевки тоже они применялись», – рассказал военкор.

Также он оценил работу новых российских систем РСЗО, разобрав один из видеороликов поражения вражеской живой силы, предоставленных Минобороны РФ.

«Но вообще видно, что постепенно-постепенно наша промышленность выходит на такой серьёзный уровень, когда войскам поставляется именно то, что сейчас надо. Например, в последнее время видно участилось применение русского «Хаймарса» – «Торнадо-С». Это РСЗО, реактивный снаряд со спутниковым наведением, и мы видим, что ими бьют по тылам противника.

Были кадры объективного контроля Минобороны, где накрывается группа пехоты, которая находится в поле, то ли построение, то ли за баландой они в очередь встали к какой-то палатке – то есть видно, что абсолютно непуганые люди, которые на себе, по крайней мере, в этом районе никакого огневого воздействия не испытывали.

И тут – бамс, прилетает, и такой разлёт осколков, который не оставляет никаких шансов. И это всё видно с беспилотника, а это говорит о том, что, помимо того, что мы начинаем применять вот эти русские «Хаймарсы», которые американские «Хаймарсы» по дальности значительно превосходят (у нас, по-моему, до 120 км эти реактивные снаряды летают), так помимо этого у нас так далеко оказывается разведывательные беспилотники могут залетать. Это не может не радовать», – комментирует Коц.