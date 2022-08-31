На Херсонском направлении ВСУ терпят неудачу, но бои продолжаются

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Новости Украины

Так называемое контрнаступление ВСУ на херсонском направлении не принесло весомых результатов.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стрелков отмечает, что в итоге распиаренного рейда ВСУ удалось установить контроль лишь над двумя небольшими населенными пунктами.

«По участку в районе плацдарма противника по р. Ингулец. Противник вчера отброшен практически на исходные позиции с большими потерями от Сухого Ставка и Благодатовки, однако по-прежнему прочно удерживает Андреевку и Лозовое. Таким образом, можно говорить о том, что наступление противника, предпринятое 29 августа, завершилось полной неудачей на всех участках. По крайней мере, пока. Бои в этом районе продолжаются, стороны обмениваются массированными ракетными и артиллерийскими ударами. Рано утром отстрелялся ракетами Черноморский флот», – сообщает Стрелков.

Живущий в Испании популярный украинский блогер Анатолий Шарий отмечает, что ВСУ понесли огромные потери, а результат наступления – временный контроль над парой населенных пунктов – это, скорее Пиррова победа.

«Итак, что я понял на эту минуту. Причем, данные совершенно идентичны и у сторонников, и у противников «СВО». Андреевка и Лозовое удерживаются ВСУ, но это Пиррова победа – потери крайне велики, а смысл непонятен, Благодатовка и Сухой Ставок под полным контролем РФ, украинские войска отброшены на исходные позиции. Попытка наступления (будем называть тем определением, что использовала вся мировая пресса) провалена по всем участкам. По обрыву победных реляций в публичной плоскости все стало понятно еще вчера утром», – отмечает Шарий.

Военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» в сводке на 11-00 сегодняшнего дня дает картину еще с одного участка на южном направлении.

«К началу третьих суток наступления на Херсон интенсивность боёв под Посад-Покровским снизилась. ВС РФ так и не смогли развить успеха в направлении Мирного — населенный пункт находится в серой зоне, дальше Петровского (Благодатного) российским войскам продвинуться не удалось. Под Александровкой фронт стабилизировался. В Солдатском продолжаются бои и перестрелки на окраине населенного пункта. ВСУ продолжают развивать успех, достигнутый в Любомировке (Красном Знамени) и Терновых Подах, пытаясь оттеснить ВС РФ к реке Белозерка. Суммарные потери ВСУ на данном участке оцениваются в, как минимум, 200 человек убитыми. Украинские формирования удаётся сдерживать огнём миномётов и ТОСов», – сообщает «Рыбарь».

Общая карта от «Рыбаря» по итогу боев на южном направлении к исходу вчерашнего дня.

P.S.

Появилась сводка о ситуации на 12-00 возле Андреевки и Сухого Ставка.

«На протяжении ночи и утра ВС РФ продолжали наносить удары по перебрасываемым через понтонную переправу в Андреевке украинским резервам. По скопленной под Сухим Ставком бронегруппе ВСУ было нанесено массированное огневое поражение: часть техники осталась в разрушенной деревне, личный состав — кто в пешем порядке, кто на подбитой техники — сбежал обратно в Андреевку. Аналогично ВСУ не дали развить успех от Лозового в сторону Белогорки, частично уничтожив переброшенную технику. Очередная попытка навести переправу и взять Давыдов Брод тоже не увенчалась успехом. ВС РФ продолжают выполнять задачу по уничтожению бронегрупп противника. Для перехода в контрнаступление пока нет сил и средств: несмотря на то, что украинские формирования деморализованы, необходимо проводить полноценную зачистку лесов вдоль южного берега Ингульца», – информирует «Рыбарь» .