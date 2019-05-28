На Климкина подали в суд из-за скандальных соратников Порошенко и Яценюка

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На министра иностранных дел Павла Климкина подали в суд, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

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“Народный депутат Виктор Вовк хочет судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина по представлению Президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо в Министерство иностранных дел в части представления Министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу”, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 19 мая бывший президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг своему соратнику и главе фракции БПП в ВР Артуру Герасимову и одиозному нардепу от Народного фронта Арсения Яценюка, фигуранту рейдерских скандалов Георгию Логвинскому.

Артур Герасимов.

Герасимов получил известность благодаря тому, что известный командир гордовских ополченцев Игорь Безлер работал начальником его охраны. А Логвинский “прославился” своим участием в “отжимании” у французского бизнесмена Черкасского ликеро-водочного завода.

Георгий Логвинский.