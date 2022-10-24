На Крымском мосту устанавливают новые пролёты

24.10.2022  20:59 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина
Новости Украины

На Крымском мосту приступили к сборке новых пролетов вместо поврежденных терактом 8 октября.

На переправе с обеих сторон сотни грузовых автомобилей, ожидающих запуска движения по мосту, который власти анонсировали еще 15-16 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Крымском мосту приступили к сборке новых пролетов вместо поврежденных терактом 8 октября. На...

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Вице-премьер Марат Хуснуллин сегодня сообщил, что все металлоконструкции для ремонта уже на стапельных площадках Крымского моста – всего 1 218 тонн.

«Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов, – отметил вице-премьер. – Мы также увеличили количество рабочих до 450 человек, а количество задействованной на объекте техники – до 45 единиц».

Сегодня же стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку замглавы Минтранса РФ Александра Суханова. На этом посту он курировал транспортную безопасность, и эксперты предполагают, что причиной увольнения стал теракт на Крымском мосту.

Сейчас усиленные меры безопасности привели к тому, что весь грузовой транспорт идет через паромную переправу. Водители в телеграм-каналах сообщают, что со стороны порта «Кавказ» паромы отходят полупустые – причина в поломке оборудования для сканера груза. Сухопутный маршрут через Мариуполь и Мелитополь устраивает далеко не всех отправителей грузов, а страховые компании и вовсе отказываются страховать отправку по такому треку доставки.

Минтанс РФ сообщает, что на паромную переправу вышел шестой паром – железнодорожный «Конро Трейдер». Он занимается исключительно перевозкой составов с топливом.

Минтранс Крыма дает данные о работе на линии «Порт Крым – Порт Кавказ» трех паромов: малотоннажного «Керченский-2» и для большегрузов – «Мария» и «Лаврентий». Обещанный паром «Композитор Эльза Ибрагимова», рассчитанный на перевозку фур, на маршрут так и не вышел.

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