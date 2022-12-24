На крымском ТВ призывают Белоруссию – пора присоединяться к СВО

Белоруссии необходимо как можно скорее присоединиться к специальной военной операции, но не для помощи России, а ради сохранения своей суверенности.

Такое мнение в эфире канала «Крым 24» высказали крымские эксперты и наблюдатели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то современной Белоруссии без России не может быть, она не сможет существовать, – заверил политтехнолог, публицист Сергей Юхин. – Запад рассматривал Белоруссию точно в таком же сценарии, как на Украине, там точно такие же змагары готовились. Они ничем не отличались от бандеровцев, и майдан там пытались провернуть, жертвы там были. И Лукашенко понял, что единственная надежда на Россию. Он сделал эту ставку, и теперь, я думаю, что никогда с этого пути не свернёт. Мы не должны забывать о том, что мы союзники, братья. Мы в рамках единого союзного государства. Да, интеграция идёт, может быть, не быстро, может быть, так, как надо. Никто не знает, сколько времени должно происходить, границы как таковой между нами нету. Лукашенко оказался мужественным, умным человеком. И он действительно заботится о благосостоянии своего народа. Да, конечно, он получает хорошую цену на нефть, на газ и открытый российский рынок».

«Белоруссии необходимо вступить в эту войну, но только они должны понимать, что они это делают не для того, чтобы помочь нам, а в первую очередь, чтобы бороться за себя, – продолжает мысль координатор штаба «Мы Вместе – Севастополь» Станислав Крутянский. – Потому что там уже у границы Польши вообще-то вчера из рогаток стреляли. И мы должны понимать, и белорусы должны понимать, что это сильно консолидирует их общество, это спасёт фактически ту Беларусь, которая живёт сейчас. И они не смогут этого сделать, если не вступят в СВО, чтобы бороться за себя, за свою самостоятельность, за свою завтрашнюю нормальную, процветающую жизнь на этой территории».

Депутат Госсовета Крыма Сергей Додонов напомнил, что вплоть до угрозы переворота власти Белоруссии не признавали российский Крым.

«Если возьмём новейшую историю взаимоотношений России и Белоруссии, то Беларусь не признавала Крым территорией Российской Федерации. На что Россия реагировала «поживём-увидим, сами разберёмся». Фактически, если бы сближение было бы раньше, то ситуации 20 года в Белоруссии не произошло бы. Но ситуация 20 года принудила «батьку» к тому, что нужно смотреть на ближайшего соседа и, в принципе, объединяться… И Армении в том числе. Поэтому я поддержу тезис о том, что Белоруссии нужно понять, что она, в том числе, военный союзник Российской Федерации», – заключил Додонов.