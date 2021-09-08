На легендарной высоте Саур-Могила в ДНР почтили память павших героев Донбасса

08.09.2021 20:49 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

8 сентября в честь 78-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на легендарном мемориальном комплексе «Саур-Могила» состоялся съезд ветеранов «Защитники России» с участием почетных гостей из РФ, ЛНР и Южной Осетии.

Об этом сообщает официальный сайт главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом мероприятия члены мотоклуба «Ночные волки» заложили на легендарном кургане Аллею русского леса и при участии Дениса Пушилина и почетных гостей высадили более 500 саженцев дуба, привезенных из разных уголков России.

Открывая торжественное собрание, Денис Пушилин поблагодарил участников съезда за верность Отечеству и преемственность традициям русского воинства.

Он поприветствовал собравшихся на мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооруженных конфликтов в Приднестровье и Южной Осетии, Грузино-абхазской войны, воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг в Афганистане, и ополченцев, поднявшихся на защиту Донбасса и всего Русского мира в 2014 году.

«Вы – живое свидетельство верности Отечеству, преемственности традиции русского воинства», – подчеркнул глава ДНР.

«Всем известна история битвы за этот курган во время Великой Отечественной войны. В июле 1943 года советские войска прорвали немецкую оборону и заняли плацдарм на западном берегу Миуса. Тогда против советских войск были брошены танковые дивизии СС «Райх» и «Мертвая голова».

Второй раз Саур-Могилу штурмовали в августе. Уроженец Горловки младший лейтенант Шевченко во главе небольшой группы разведки поднял над ней советский флаг. 17 человек в тылу врага выдержали 12 атак немцев, но продержались до подхода подкрепления.

31 августа Саур-Могила была взята советскими войсками. Этот момент стал переломным в освобождении Донецкого края. Далее, 1 сентября, были освобождены Седово и Снежное, 2-го числа – Новоазовск, Торез и Шахтерск, далее – Дебальцево, Зугрэс, Енакиево, Горловка, Константиновка, Краматорск, Макеевка и Славянск. 8 сентября был освобожден Донецк. Сегодня этот день мы празднуем как День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков», – рассказал Пушилин.

При этом он напомнил, что история повторилась в 2014 году, когда на Донбасс снова напали фашисты.

«За Саур-Могилу снова шли ожесточенные бои. Высота несколько раз переходила из рук в руки, как и в 43-м году. В июле 2014 года против 600 украинских боевиков, у которых было более 60 единиц бронетехники, встали 16 ополченцев из батальона «Восток» под командованием Олега Гришина. Мы знаем его под позывным Медведь. Здесь он погиб 28 июля 2014 года, здесь и похоронен.

Из тяжелого вооружения у них были один 82-мм миномет и спаренная зенитная установка, взятая с военной кафедры Донецкого технического университета.

Как они выстояли? Ради чего сражались? Мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Его знали защитники Сталинграда, знал младший лейтенант Шевченко, первым поднявший флаг Победы над Саур-Могилой. Этот ответ знает каждый русский солдат, каждый русский офицер. Его знали и 16 ребят, державших Саур-Могилу в июле 2014 года.

Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими, за свой народ, за товарищей, с которыми шли в атаку плечом к плечу, за свои семьи и их мирное будущее», – сказал Денис Пушилин.

Собравшиеся под звук метронома и троекратный оружейный салют почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и во время освобождения легендарного кургана в 2014 году.

В ходе мероприятия глава ДНР вручил государственные награды родственникам погибших военнослужащих и героев Донбасса. Также высокие государственные награды получили ветераны, действующие военнослужащие республики и журналисты, освещающие военные события.

По завершении съезда участники мероприятия возложили цветы к блоку памяти с высеченными именами воинов, погибших в районе Саур-Могилы при ее штурме в 1943 году. Затем во главе с Денисом Пушилиным прошли торжественным шествием к вершине кургана, где возложили цветы к Вечному огню и могилам бойцов, погибших за независимость ДНР.