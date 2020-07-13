На Луганщине ВСУшники сожгли трассерами поле пшеницы

13.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Боевики ВСУ в ходе учений с ночными стрельбами устроили пожар на полигоне, пламя которого перекинулось на участок, принадлежащий местному фермерскому хозяйству.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне ООС продолжают отмечаться пожары, происходящие по вине военнослужащих ВСУ. Несмотря на утрату военного имущества и ущерб, причиненный экологии региона, командование ООС не предпринимает профилактических мер предупреждения новых возгораний.

Так, на полигоне 93 бригады ВСУ в районе н.п. БОРОВЕНЬКИ военнослужащие 2 батальона в период проведения ночных стрельб использовали трассирующие патроны», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в результате возгорания травы и ветра огонь, который удалось потушить лишь к утру, распространился за пределы полигона и уничтожил поле с пшеницей на площади пять гектаров, принадлежащее местному фермерскому хозяйству.

«Во время тушения пожара пять военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести и один получил тяжелую травму ноги вследствие попадания в капкан», – уточнили в пресс-службе.

«Директор сельскохозяйственного предприятия Дудаевский обратился с жалобой к заместителю Кременского района Познякову с просьбой решить вопрос о возмещении ущерба в досудебном порядке. Будучи бывшим военным, Позняков оперативно организовал взаимодействие с командующим ОТГ «Север» Шандар.

По достигнутой договоренности, командиру 93 бригады Брыжинскому предстоит возместить ущерб, причиненный местному сельхозпроизводителю, в размере 75 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с инцидентом командованием ОТГ «Север» отданы указания командирам подчиненных соединений и частей на ограничение использования боеприпасов с трассирующими, бронебойно-зажигательными и зажигательными пулями.