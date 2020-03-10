На Львовщине разгромили музей-схрон УПА

10.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В Трускавце Львовской области неизвестные разбили окна в музее, выполненном в стилистике убежища националистов времён УПА.

Об этом сообщает «Depo.Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окна разбиты вдребезги. Другие подробности инцидента неизвестны. На здании установлен государственный флаг, а на дверях изображен трезубец», – говорится в сообщении.

Внутри помещения восстановлено убежище времен УПА с антуражем того времени – иконы, фотографии, посуда. При этом в источнике подчеркнули, что территория, на которой расположен музей, хорошо охраняется.

Примечательно, что издание было вынуждено написать постскриптум, поскольку сами жители Трускавца в большинстве своём не в курсе, что у них есть такой музей.

«После шквала обвинений от жителей Трускавца, что в городе нет такого укрытия, решили добавить адрес: Трускавец, ул. Городище, 4», – написали журналисты.