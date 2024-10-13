На львовском ТВ грозят «положить» Тихоокеанский флот ВМФ России

Тарас Стрельцов.  
13.10.2024 14:09
  (Мск) , Львов
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Война, Дзен, Россия, Украина


Никто не может запретить Украине подобраться к российской гавани в Тихом океане, выгрузить с полсотни морских боевых дронов и атаковать корабли ВМФ России. 

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как «немецкий политолог» эмигрировавший в Германию директор грантоедскогшо ИЦ «Европейская стойкость» Сергей Сумленный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никто не может запретить Украине подобраться к российской гавани в Тихом океане, выгрузить с...

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«Украина должна демонстрировать неконвенционные, несистемные методы ведения войны. Хуситы заблокировали Красное море от морского сообщения, украинцы точно так же могут заблокировать русским не только Чёрное море, как «Магуры» и Sea Babys, и другие. То же самое и Балтийское море, но там сложнее. А вот Средиземноморский бассейн и российские гавани на Тихом океане – почему нет?

Никто не запретит украинскому грузовому судну выгрузить 50 «Магур» где-то в Охотском море и положить полностью российский Тихоокеанский флот. Никто! Потому что это, с точки зрения международного права, абсолютно легитимные действия против агрессора. Все военные лодки агрессора, где бы они не находились, являются легитимной целью», – вещал Сумленный.

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