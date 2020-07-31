На львовском ТВ требуют замены перемирия на «военную опцию»

31.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Россия и лично президент Владимир Путин рассматривает возможность использовать перемирие для полномасштабной военной эскалации на Донбассе, для которой нужен лишь повод.

Соответствующие планы Кремля озвучил в эфире львовского телеканала «НТА» бывший депутат Верховной рады, полевой командир «оранжевого майдана» Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый мотив на поверхности – Зеленский является заложником своей предвыборной фразы о том, что надо перестать стрелять… он пытается сохранить часть своего электората, в том числе перед местными выборами.

Но я считаю, что у Зеленского есть и второй мотив, дипломатический. Зеленский, как и предыдущий президент, постоянно хочет показать нашим европейским партнёрам, что Украина стремится к миру, а боевики и Россия – нет. Потому что, видите, европейские партнёры хотят, чтобы мы договаривались», – заявил Стецькив.

«Теперь мотивы Путина. Мне кажется, у 29-го перемирия есть одна особенность, поскольку у него появились новые мотивы. Если старый мотив мне целиком понятен: все без исключения перемирия использовались Путиным для того, чтобы шантажировать украинское руководство – что Порошенко, что Зеленского, и требовать выполнить Минские договорённости, которые сама Россия придумала», – добавил майданщик, забыв упомянуть, что, в свою очередь, Украина те же самые договоренности в свое время «сама и подписала».

При этом вторым мотивом он назвал то, что Россия и лично президент Путин рассматривает возможность военной эскалации.

«А для того, чтобы эскалация состоялась, нужен повод – казус белли. И этот повод должна дать Украина, или Россия сама придумает этот повод, спихнув всё на Украину. Поэтому я к этим перемириям всегда ставился скептически. Ничего хорошего они для Украины и наших национальных интересов не дадут, хотя, конечно, всем обычным гражданам хочется мира.

Но если мы говорим о перемирии, давайте посмотрим: если даже допустить, что стороны договорились (но с Путиным невозможно договориться, перед Путиным можно только капитулировать), так это означает заморозку конфликта. Потому что линия фронта сохраняется там, где она есть сейчас, то есть, часть Донбасса не под контролем Украины. Потому эти перемирия нам территориальную целостность не возобновят», – подчеркнул Стецькив.

«Я удивляюсь, что Зеленский этого не видит. Точнее, он это видит, просто ему не хватает смелости это признать и смелости предусмотреть военную опцию для освобождения тех территорий», – заключил экс-депутат Рады.