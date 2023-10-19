На могиле художника-нациста Ройтбурда установили футуристический унитаз

Павел Бодаев.  
19.10.2023 12:17
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Одесса, Скандал, Украина


Сорян, Александр Сергеевич, что по такой теме и с Тебя начинаю, но шибко для контраста требуется.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа».

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Сорян, Александр Сергеевич, что по такой теме и с Тебя начинаю, но шибко для...




Но есть же и рукотворные памятники.


Один такой открылся на днях в Одессе. А именно — на могиле скандального художника-нациста Александра Ройтбурда, закопанного на Еврейском кладбище.

Да-да, того самого Ройтбурда, который с первых же дней «евромайдана» причислил себя к т. н. жидобандеровцам. Известного не только патологическим тошнотворным творчеством (живописал гениталии собственным дерьмом), но и радикальными нацистскими воззрениями, а также чудовищными высказываниями в адрес погибших 2 мая, и предлагавшего построить на месте выгоревшего вместе с людьми Дома профсоюзов зоопарк.

Факт и то, что именно этими высказываниями он пробил себе путь в кресло директора Одесского художественного музея (несмываемый позор с лица города).

И вот наконец, через два года после смерти, скорбящие коллеги отдали творцу дань памяти, установив на месте его последнего пристанища… в общем то, что на выставке современного искусства назвали бы скульптурой.

Изваяние специфично, в корне отличается по стилю от того, в которое был влюблен чистый и романтичный помещик Федяшев из «Формулы любви». Но если мыслить в авангардистских и футуристических рамках (простите за тавтологию, когда рамок нет), то похоже на унитаз. Только с какой-то головой вместо сливного бачка. Ройтбурда, наверное?

«Установлен памятник на могиле Саши. Художник Валерий Басанец выбрал именно эту работу для памятника, ведь эта его статуэтка была в Сашиной коллекции. Ройтбурд мечтал увеличить одну из скульптур Валерия из коллекции музея и поставить ее на Приморском бульваре», — такая надпись появилась на странице художественного музея.

Вы спросите, так над Ройтбурдом поглумились? Уверяю вас, нет! Просто его коллеги по людоедству, майданам и «мыстецтву» творят в аналогичном жанре.

В общем, еще раз приношу извинения Пушкину. Но я напомнила его, чтобы еще раз сравнить:

«…И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал».

А от Ройтбурда что было доброго — кисточка и мозги в дерьме? Посему и памятник таков. Ибо «по делам…».

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